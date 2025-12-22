BMO relève la prévision de cours de Winnebago sur la base de perspectives optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** BMO relève la prévision de cours du fabricant de véhicules de loisirs Winnebago Industries WGO.N de 45 $ à 48 $, la note restant inchangée à "surperformance"

** La nouvelle prévision montre une hausse de 9,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a relevé vendredi la fourchette de prévision du BPA pour 2026 de 1,25-1,95 $ à 1,40-2,10 $

** La maison de courtage dit que la société reste confiante quant aux nouveaux produits et initiatives, et s'attend à ce que l'industrie des véhicules récréatifs se porte bien en 2026

** BMO déclare que les ventes au détail devraient légèrement dépasser les ventes en gros en 2026, le segment des véhicules tractables affichant une croissance stable ou à un chiffre faible

** L'entreprise ajoute que le segment des autocaravanes affiche une croissance solide et de meilleures marges, et que les revenus du secteur maritime diminuent en raison de la faiblesse de la demande

** La société de courtage relève ses prévisions de BPA pour 2026 de 2,30 $ à 2,50 $ par action

** La moyenne de 15 sociétés de courtage évalue l'action à "conserver"; leur prévision médiane est de 45,50 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de 8,5%