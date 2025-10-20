BMO relève la note de Prologis à "performance de marché" et relève l'objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** BMO relève la note de Prologis PLD.N , société de placement immobilier axée sur les entrepôts, de "sous-performance" à "performance de marché"

** BMO relève son objectif de cours à 119 $ contre 105 $; le nouvel objectif de cours indique un potentiel de baisse de 4,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BMO considère comme positive la réorientation de la société vers les centres de données et s'attend à ce qu'elle crée un flux de revenus régulier lié à la demande d'intelligence artificielle, malgré une visibilité limitée quant à l'exécution

** BMO ajoute que Prologis a de nombreux moteurs de revenus potentiels à venir, notamment des crédits d'impôt, des distributions de fonds clés et une augmentation des revenus de frais provenant de son offre publique Terrafina

** BMO relève la prévision de FFO/unité de la société pour 2025 à 5,81 $ contre 5,77 $

** 16 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou supérieur, 8 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 120 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 17,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture