BMO relève la note de Merck à "surperformer" en raison de nombreux catalyseurs à venir

18 décembre - ** La société de courtage BMO Capital Markets relève la note de la société pharmaceutique américaine Merck

MRK.N de "performance de marché" à "surperformer", et augmente son objectif de cours de 82 $ à 130 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 32,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 98,33 $

** Le courtier affirme que Merck assemble clairement et avec confiance un portefeuille de nouveaux actifs cliniques pour se développer malgré la perte d'exclusivité à venir de son médicament anticancéreux Keytruda en 2028

** Avec des accords externes conclus et des actifs de R&D internes prometteurs, BMO s'attend à ce que les nouveaux produits compensent presque la perte éventuelle de revenus de Keytruda

** Le courtier indique que les investisseurs ont également dépassé les préoccupations concernant le vaccin Gardasil contre le VPH de MRK en Chine et se concentrent désormais sur de nombreux catalyseurs à venir

** Prévoit une surperformance commerciale d'actifs tels qu'Enflonsia, Reblozyl et Welireg à court terme

** "L'histoire du Keytruda n'est pas terminée, mais nous sommes maintenant convaincus que 90% des ventes maximales peuvent être remplacées d'ici le milieu des années 2030" - BMO

** À la dernière clôture, l'action MRK a baissé de 0,3 % depuis le début de l'année