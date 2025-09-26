BMO relève l'objectif de cours de l'indice S&P 500 pour la fin de l'année 2025 à 7 000

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BMO Capital Markets a déclaré vendredi qu'il révisait son objectif de fin d'année 2025 pour le S&P 500 .SPX à 7.000 contre 6.700, citant des facteurs tels que les baisses de taux de la Réserve fédérale et des bénéfices solides. "Avec la réduction des taux d'intérêt par la Fed, la solidification des bénéfices, l'AI qui n'est absolument pas proche d'une bulle et la performance du marché boursier qui s'élargit, la crédibilité et le confort des actions américaines sont de nouveau en plein essor, à notre avis", a écrit Brian Belski, stratège en chef des investissements de BMO, dans une note de recherche annonçant la révision de l'objectif.
"En fait, 2025 pourrait très bien être le point de départ d'un redémarrage de Boucle d'or en 1995-1996", a-t-il ajouté.
Jusqu'à présent, vendredi, le S&P 500 était en hausse de 0,6 % à 6644,62.
