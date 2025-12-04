BMO réduit le PT d'Alexandria Real Estate et signale des vents contraires en matière de politique

4 décembre - ** BMO réduit le PT de la fiducie de placement immobilier (REIT) Alexandria Real Estate Equities

ARE.N de 67 $ à 60 $

** Le nouveau PT représente toujours une hausse de 23,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Maintient la cote "surperformance

** La société de courtage estime que la société fera face à un ralentissement prolongé des biotechnologies et que la reprise ne se fera pas avant plusieurs années, citant la pression supplémentaire exercée par les réductions de financement, les changements de réglementation et les politiques de fixation des prix des médicaments

** BMO réduit les prévisions de FFO/unité d'ARE pour 2026 à 6,39 $/action au lieu de 6,63 $/action

** La société a réduit mercredi son dividende trimestriel de 45% à 0,72 $ par action pour le quatrième trimestre, par rapport au troisième trimestre

** 4 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur PT médian est de 65 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 50,4 % depuis le début de l'année