BMO ramène UPS à "performance du marché" et réduit les prévisions en raison de la faiblesse de la reprise de la demande dans le secteur du commerce interentreprises
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** BMO abaisse la note de United Parcel Service UPS.N de "surperformance" à "performance du marché", et réduit le PT de 125 $ à 96 $

** Le nouveau PT représente toujours une prime de 12,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la reprise de la demande B2B d'UPS reste faible, avec des pressions macroéconomiques aggravées par la fin des exemptions de minimis

** L'entreprise s'éloigne d'Amazon et l'intégration de Surepost a déclenché une refonte du réseau de 3,5 milliards de dollars, mais les difficultés d'exécution ralentissent les avantages attendus en termes de coûts

** BMO réduit ses prévisions de BPA pour 2025 de 6,94 $ à 6,29 $

** 13 des 32 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 16 comme "conservée" et 3 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 100 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 32,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UPS (UNITED PARCEL SER.) B
85,040 USD NYSE +1,02%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 14:04:20.

