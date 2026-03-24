BMO lance une plateforme de paiement par jetons avec CME et Google Cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque de Montréal BMO.TO a déclaré mardi qu'elle prévoyait de déployer des capacités de paiement par jetons en collaboration avec CME Group CME.O et Google Cloud, alors qu'elle cherche à répondre à la demande croissante de paiements en temps réel dans le cadre d'une évolution mondiale vers des échanges 24 heures sur 24.

L'argent tokenisé permet un règlement quasi-instantané, réduisant les délais, libérant plus rapidement le capital et favorisant une activité plus efficace et continue sur les marchés financiers.

L'initiative permettra aux clients de la banque de convertir des dollars américains en un instrument tokénisé à utiliser dans les produits marginés, des produits dérivés pour lesquels les traders mettent en place des garanties pour couvrir les pertes potentielles, à la bourse du CME Group.

BMO a déclaré que cette initiative vise à soutenir les clients qui ont de plus en plus besoin d'une infrastructure 24 heures sur 24 pour répondre aux appels de marge et gérer les activités de transactions et de règlement, à mesure que les marchés mondiaux évoluent vers des opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

" Alors que l'écosystème mondial des stablecoins et des dépôts tokenisés continue de se développer rapidement, cette capacité marque un progrès significatif de l'ambition de BMO de faire entrer les mouvements de fonds réglementés dans un environnement moderne et programmable ", a déclaré Derek Vernon, responsable des solutions de trésorerie et de paiement pour l'Amérique du Nord de BMO.

" Les clients seront en mesure de déplacer des fonds en continu lorsque les marchés l'exigent, et non pas lorsque les heures d'ouverture des banques le permettent - réduisant ainsi les écarts de financement et les frictions opérationnelles. "

La trésorerie tokenisée de BMO, en tant qu'instrument de règlement institutionnel pour les sociétés financières réglementées opérant sur les marchés des capitaux et dans les services bancaires aux entreprises, devrait être lancée au cours du second semestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation.

Le banque, qui lance également des dépôts tokénisés, a déclaré que cette capacité permettra aux clients d'utiliser l'argent dans la banque sous forme numérique pour les paiements, les mouvements de trésorerie et les applications de trésorerie programmables.