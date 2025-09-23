BMO initie la couverture d'Alexandria Real Estate sur la base de la solidité des sciences de la vie

23 septembre - ** BMO initie la couverture de la fiducie de placement immobilier Alexandria Real Estate Equities ARE.N avec une note de "surperformance"; PT à 100 $

** La nouvelle prévision représente une hausse de 16,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon la maison de courtage, les activités principales d'ARE sont soumises à la pression d'une offre excédentaire et d'une faible demande, mais son solide portefeuille et son évaluation à prix réduit pourraient bénéficier d'un rebond dans le secteur biopharmaceutique

** BMO considère ARE comme un leader résilient et bien positionné dans le secteur des sciences de la vie, offrant un potentiel intéressant de rendements réguliers et de croissance

** La maison de courtage s'attend à ce que les fonds provenant de l'exploitation (FFO) soient de 8,33 $ en 2025

** Six des 14 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit comme "conservée"; leur estimation médiane est de 91 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 12 % depuis le début de l'année