BMO GAM nomme une codirectrice de la dette émergente

(NEWSManagers.com) - BMO Global Asset Management (BMO GAM) vient de nommer Valentina Chen au poste de codirectrice de l'équipe de dettes émergentes. Elle vient épauler Jonathan Man, qui dirige le département depuis 2005. Valentina Chen supervisera notamment les investissements en devises locales.

Avant de rejoindre la branche de gestion d'actifs de la Banque de Montréal, Valentina Chen était directrice exécutive sénior, et gérante de fonds obligataires émergents chez Vontobel. Entre 2006 et 2014, cette alumni d'Oxford et de Harvard a travaillé sur les marchés émergents chez Aviva Investors, en tant qu'économiste puis gérante.