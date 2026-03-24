BMO fait passer Gallagher à "surperformer" en raison des avantages de l'IA en termes de productivité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** BMO relève le courtier d'assurance Arthur J. Gallagher AJG.N de "market perform" à "outperform"

** Relève le prix cible (PT) à 278 $ contre 275 $, impliquant un potentiel de hausse de 28 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** La société de courtage estime que le marché anticipe une légère baisse de la croissance organique et n'apprécie pas pleinement les avantages de l'IA en termes de productivité au cours des 12 à 24 prochains mois

** La hausse de la productivité compense les risques associés à l'incertitude à plus long terme quant à savoir si les propriétaires d'entreprise chercheront à utiliser l'IA pour exécuter certaines des fonctions consultatives actuellement exécutées par leurs courtiers d'assurance - BMO

** 15 des 24 maisons de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 9 comme "conservée"; PT médian de 272,25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action AJG a baissé de 16,2% depuis le début de l'année