BMO étudie la possibilité de vendre son activité de financement des transports, selon Bloomberg News

La Banque de Montréal BMO.TO étudie la possibilité de vendre son activité de financement des transports pour environ 1 milliard de dollars, a rapporté mercredi, Bloomberg News, citant des personnes familières avec l'affaire.