BMO étudie la possibilité de vendre son activité de financement des transports, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 20:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque de Montréal BMO.TO étudie la possibilité de vendre son activité de financement des transports pour environ 1 milliard de dollars, a rapporté mercredi, Bloomberg News, citant des personnes familières avec l'affaire.

A lire aussi

  • Luis Vayas Valdivieso, ambassadeur d'Equateur en Grande-Bretagne, qui préside les négociations onusiennes en vue d'établir un traité international contre la pollution plastique, photographié le 5 août 2025, à l'ouverture de la dernière séquence de discussions ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:10 

    Les pourparlers pour élaborer le premier traité international contre la pollution plastique ont volé en éclats mercredi à Genève à trente heures de la fin prévue des négociations, la plupart des pays ayant rejeté une tentative maladroite de synthèse de la présidence. ... Lire la suite

  • Des chars israéliens déployés à la frontière avec la bande de Gaza, le 13 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:03 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite

  • Donald Trump le 13 août au Kennedy center de Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Ukraine: Trump veut réunir Poutine et Zelensky après l'Alaska
    information fournie par AFP 13.08.2025 19:54 

    Donald Trump a affirmé mercredi vouloir organiser une rencontre à trois entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même "presque immédiatement" après le sommet en Alaska avec son homologue russe, afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président ... Lire la suite

  • ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Recettes fiscales : quand les matières premières sauvent les finances de la Suisse
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.08.2025 18:34 

    L'impôt sur le bénéfice des sociétés de négoce de matières premières devrait générer "environ 900 millions" de francs suisses pour 2025. La Suisse a fortement revu à la baisse sa prévision de déficit pour 2025 grâce aux recettes fiscales générées par le négoce ... Lire la suite

