BMO étudie la possibilité de vendre sa branche de financement des transports, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 7)

La Banque de Montréal BMO.TO étudie la possibilité de vendre son activité de financement des transports pour environ 1 milliard de dollars, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La banque est à la recherche d'acheteurs potentiels pour cette activité, qui pourrait attirer des sociétés de capital-investissement et des acteurs du crédit privé, selon le rapport .

Aucune décision finale n'a été prise en ce qui concerne l'activité - qui représente environ 11 milliards de dollars d'actifs - et BMO pourrait choisir de la conserver, selon Bloomberg.

La Banque de Montréal n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La branche de financement des transports de la banque propose des prêts et des locations, qui sont principalement adaptés aux camions et aux remorques en Amérique du Nord. Elle répond également aux besoins du secteur en matière de financement des stocks et de gestion des coûts des flottes.

Il y a une dizaine d'années, la Banque de Montréal avait acquis l'activité de financement des transports de General Electric Capital Corporation, afin de renforcer ses activités bancaires commerciales à l'époque.

La banque a procédé à plusieurs changements de cadres clés dans un passé récent afin de favoriser la croissance et d'étendre son empreinte aux États-Unis.