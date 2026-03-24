BMO commence à couvrir JetBlue avec la note "market perform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** BMO initie la couverture de JetBlue Airways

JBLU.O avec la note "market perform"; objectif de prix à 4,5 $

** La nouvelle cible représente une hausse de 7,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la compagnie aérienne dispose d'un large accès au capital pour traverser la période actuelle jusqu'à ce que les conditions macroéconomiques se normalisent et que les initiatives se matérialisent en bénéfices

** Cependant, elle indique que, dans l'immédiat, la combinaison d'un effet de levier élevé et de la volatilité des prix du carburant va poser des problèmes à l'action

** La société de courtage ajoute qu'une réduction des prix du carburant soutiendrait probablement une performance du prix de l'action supérieure à celle de ses pairs

** À la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 7,7 % depuis le début de l'année