 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BMO commence à couvrir Dover avec une note "market perform"
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** BMO initie une couverture sur le fabricant d'équipement industriel Dover DOV.N avec la note "market perform"; fixe le PT à $237

** Le prix cible représente une hausse de 13,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la décision de la société de réduire son exposition aux activités à forte intensité de capital et de mieux s'aligner sur la croissance, les marchés de niche, le marché secondaire, les tendances réglementaires favorables et la différenciation technologique a amélioré les bénéfices

** L'exposition aux centres de données par le biais de connecteurs pour le refroidissement liquide et de composants pour la production biopharmaceutique à usage unique, soutenue par une transition structurelle, est encourageante" - Brokerage

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 7,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOVER CORP
209,230 USD NYSE -2,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 12:59:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'autorité italienne de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu l'utilisation de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Promotion de cosmétiques auprès des adolescents: l'Italie enquête sur LVMH
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:03 

    L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite

  • Des Iraniennes à des funérailles de victimes de la guerre dans le cimetière de Behesht Zahra? dans le sud de Téhéran, le 26 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:02 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . Israël va "intensifier" ses frappes sur l'Iran Le ministre de la Défense Israël Katz a prévenu qu'Israël allait "intensifier" ses frappes sur l'Iran pour faire cesser ... Lire la suite

  • Des personnes marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York
    Les Bourses restent dans le rouge face à l'incertitude au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 27.03.2026 12:58 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent vendredi à mi-séance, l'incertitude quant à l'évolution ‌du conflit au Moyen-Orient, qui marque ce samedi son premier mois, l'emportant sur les espoirs de négociations de paix. ... Lire la suite

  • Les députés allemands ont adopté vendredi une réforme pour rendre les plans d'épargne-retraite subventionnés plus attractifs ( AFP / Odd ANDERSEN )
    Allemagne: le parlement adopte la réforme attendue de la prévoyance retraite privée
    information fournie par AFP 27.03.2026 12:45 

    Les députés allemands ont adopté vendredi une réforme pour rendre les plans d'épargne-retraite subventionnés plus attractifs, un texte attendu alors que le vieillissement de la population met le système de retraite par répartition sous tension. Cette réforme, votée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank