BMO commence à couvrir Dover avec une note "market perform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 mars - ** BMO initie une couverture sur le fabricant d'équipement industriel Dover DOV.N avec la note "market perform"; fixe le PT à $237
** Le prix cible représente une hausse de 13,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier indique que la décision de la société de réduire son exposition aux activités à forte intensité de capital et de mieux s'aligner sur la croissance, les marchés de niche, le marché secondaire, les tendances réglementaires favorables et la différenciation technologique a amélioré les bénéfices
** L'exposition aux centres de données par le biais de connecteurs pour le refroidissement liquide et de composants pour la production biopharmaceutique à usage unique, soutenue par une transition structurelle, est encourageante" - Brokerage
** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 7,2 % depuis le début de l'année
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