BMO Capital Markets relève ses prévisions pour Xcel Energy

25 septembre - ** BMO Capital Markets augmente l'objectif de prix sur Xcel Energy XEL.O de 80 $ à 84 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a déclaré mercredi qu'elle avait conclu des accords de principe pour résoudre tous les litiges liés à l'incendie Marshall de 2021

** Le courtier s'attend à ce que l'attention des investisseurs se tourne vers la conférence téléphonique qui suivra la publication des résultats du troisième trimestre, au cours de laquelle BMO prévoit que l'entreprise fournira une mise à jour de son "meilleur taux de croissance du BPA et du taux de base de sa catégorie "

** 11 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; leur prévision médiane est de 82,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 15,4 % depuis le début de l'année