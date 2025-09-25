 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 766,49
-0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BMO Capital Markets relève ses prévisions pour Xcel Energy
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** BMO Capital Markets augmente l'objectif de prix sur Xcel Energy XEL.O de 80 $ à 84 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a déclaré mercredi qu'elle avait conclu des accords de principe pour résoudre tous les litiges liés à l'incendie Marshall de 2021

** Le courtier s'attend à ce que l'attention des investisseurs se tourne vers la conférence téléphonique qui suivra la publication des résultats du troisième trimestre, au cours de laquelle BMO prévoit que l'entreprise fournira une mise à jour de son "meilleur taux de croissance du BPA et du taux de base de sa catégorie "

** 11 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; leur prévision médiane est de 82,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 15,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

XCEL ENERGY
77,9300 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank