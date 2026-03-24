BMO attribue à Alaska Air une note de "surperformance" en raison de tendances favorables à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** BMO initie Alaska Air Group ALK.N avec une note de "surperformance"; objectif de prix à 50 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 29,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la visibilité des prix de l'énergie à court terme est limitée et qu'il y a un risque pour ses estimations

** Cependant, elle estime qu'il existe une opportunité d'amélioration des bénéfices à long terme, car ALK met en œuvre ses plans, notamment l'intégration de Hawaiian Airlines, la réduction de l'endettement et la transition vers une compagnie aérienne internationale.

** 3 des 17 sociétés de courtage considèrent l'action comme "strong buy" et 14 comme "buy"; leur PT médian est de $68 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 23,2 % depuis le début de l'année