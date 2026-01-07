 Aller au contenu principal
BMO abaisse la note d'Union Pacific à "performance du marché" en raison de la faiblesse de la demande de fret
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** BMO rétrograde l'opérateur ferroviaire Union Pacific UNP.N de "surperformance" à "performance du marché"

** BMO abaisse son objectif de cours à 255 $ au lieu de 270 $, ce qui représente une hausse de 9,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage déclasse UNP en raison de la visibilité limitée des résultats réglementaires et de la faiblesse persistante de la demande de fret

** 17 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 10 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 261 $ - données LSEG

Valeurs associées

NORFOLK SOUTHERN
291,190 USD NYSE 0,00%
UNION PACIFIC
233,640 USD NYSE 0,00%
