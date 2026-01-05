 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BlueScope Steel reçoit une offre de rachat de 8,8 milliards de dollars de SGH et Steel Dynamics
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails sur l'offre de rachat et le contexte)

La société australienne BlueScope Steel

BSL.AX a déclaré lundi avoir reçu en décembre une offre indicative de rachat de la part d'un consortiumcomposé de SGH et de la société américaine Steel Dynamics, évaluant l'aciérie à 13,15 milliards de dollars australiens (8,78 milliards de dollars).

Le conglomérat industriel SGH Ltd SGH.AX , coté à Sydney, et Steel Dynamics STLD.O , coté au Nasdaq, ont fait une offre en numéraire de 30 dollars australiens par action le 12 décembre, ce qui représente une prime de 26,8 % par rapport au cours de clôture de BlueScope le 11 décembre, et une prime de 22,7 % par rapport au cours de clôture de lundi.

Dans le cadre de cette offre, SGH, qui appartient au milliardaire australien Kerry Stokes, acquerrait toutes les actions de BlueScope et céderait ensuite ses activités nord-américaines à Steel Dynamics.

Le conseil d'administration de BlueScope étudie et évalue la dernière proposition de rachat, a déclaré l'aciériste dans un

document d'échange en fin de journée lundi.

SGH et Steel Dynamics n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

AustralianSuper, le plus grand fonds de pension du pays et le plus grand actionnaire de BlueScope avec une participation de 12,51 %, n'a pas non plus répondu en dehors des heures de bureau.

BlueScope a également révélé qu'elle avait repoussé trois offres d'achat non sollicitées, dont deux émanant d'un consortium différent dirigé par Steel Dynamics, qui proposait 27,50 dollars australiens par action à la fin de 2024, puis 29,00 dollars australiens par action à la fin de 2024.

Ces deux propositions auraient permis à Steel Dynamics de devenir propriétaire des activités nord-américaines de BlueScope.

Une troisième proposition de Steel Dynamics au début de 2025 aurait acquis la totalité de BlueScope, conservé ses activités nord-américaines et distribué les actifs restants aux actionnaires de BlueScope. Elle évaluait les activités nord-américaines à 24 dollars australiens par action et les autres actifs à pas moins de 9 dollars australiens par action.

"Ces approches ont été rejetées car elles sous-évaluaient considérablement BlueScope et ses perspectives d'avenir, et présentaient un risque d'exécution important en ce qui concerne les résultats réglementaires", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 1,4981 dollar australien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLUESCOPE STEEL
16,700 EUR Tradegate +21,90%
BLUESCOPE STEEL
14,5000 USD OTCBB 0,00%
STEEL DYNAMICS
176,0800 USD NASDAQ +3,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'Eurofins sur la façade d'un laboratoire de biologie médicale. (Crédits: Adobe Stock)
    Eurofins bondit, dopé par une note optimiste d'Exane
    information fournie par Zonebourse 05.01.2026 11:34 

    Le titre Eurofins Scientific bondit ce lundi à la Bourse de Paris, où le spécialiste de la bio-analyse signe de loin la plus forte hausse du CAC 40 alors qu'Exane BNP Paribas a doublement relevé son opinion sur la valeur, passant directement de "sous-performance" ... Lire la suite

  • X-FAB : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    X-FAB : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 11:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • BOIRON SA : L'indécision domine
    BOIRON SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 05.01.2026 11:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Gul Ahmad, au centre, et des proches prient sur la tombe de Habibullah dans le village de Ghunjan, en Afghanistan, le 26 décembre 2025 ( AFP / Mohsen KARIMI )
    Dans les montagnes, le périple mortel de jeunes Afghans en quête d'une vie meilleure
    information fournie par AFP 05.01.2026 11:07 

    Il avait quinze ans, un visage rond et voulait aider sa famille à survivre en Afghanistan. Habibullah a tenté de traverser les montagnes, espérant travailler en Iran. Il est mort de froid par une nuit de décembre. Dans sa maison en pisé du village de Ghunjan (ouest), ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank