BlueScope Steel reçoit une offre de rachat de 8,8 milliards de dollars de SGH et Steel Dynamics

La société australienne BlueScope Steel

BSL.AX a déclaré lundi avoir reçu en décembre une offre indicative de rachat de la part d'un consortiumcomposé de SGH et de la société américaine Steel Dynamics, évaluant l'aciérie à 13,15 milliards de dollars australiens (8,78 milliards de dollars).

Le conglomérat industriel SGH Ltd SGH.AX , coté à Sydney, et Steel Dynamics STLD.O , coté au Nasdaq, ont fait une offre en numéraire de 30 dollars australiens par action le 12 décembre, ce qui représente une prime de 26,8 % par rapport au cours de clôture de BlueScope le 11 décembre, et une prime de 22,7 % par rapport au cours de clôture de lundi.

Dans le cadre de cette offre, SGH, qui appartient au milliardaire australien Kerry Stokes, acquerrait toutes les actions de BlueScope et céderait ensuite ses activités nord-américaines à Steel Dynamics.

Le conseil d'administration de BlueScope étudie et évalue la dernière proposition de rachat, a déclaré l'aciériste dans un

document d'échange en fin de journée lundi.

SGH et Steel Dynamics n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

AustralianSuper, le plus grand fonds de pension du pays et le plus grand actionnaire de BlueScope avec une participation de 12,51 %, n'a pas non plus répondu en dehors des heures de bureau.

BlueScope a également révélé qu'elle avait repoussé trois offres d'achat non sollicitées, dont deux émanant d'un consortium différent dirigé par Steel Dynamics, qui proposait 27,50 dollars australiens par action à la fin de 2024, puis 29,00 dollars australiens par action à la fin de 2024.

Ces deux propositions auraient permis à Steel Dynamics de devenir propriétaire des activités nord-américaines de BlueScope.

Une troisième proposition de Steel Dynamics au début de 2025 aurait acquis la totalité de BlueScope, conservé ses activités nord-américaines et distribué les actifs restants aux actionnaires de BlueScope. Elle évaluait les activités nord-américaines à 24 dollars australiens par action et les autres actifs à pas moins de 9 dollars australiens par action.

"Ces approches ont été rejetées car elles sous-évaluaient considérablement BlueScope et ses perspectives d'avenir, et présentaient un risque d'exécution important en ce qui concerne les résultats réglementaires", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 1,4981 dollar australien)