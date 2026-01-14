 Aller au contenu principal
BlueScope, la cible australienne de l'OPA, séduit les actionnaires avec un dividende de 293 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 06:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dividende spécial de 1 dollar australien par action

Premier dividende spécial depuis 2021

Actions en baisse de 0,5 % à 29,69 dollars australiens l'unité

BlueScope Steel BSL.AX reversera 438 millions de dollars australiens (292,54 millions de dollars) de liquidités excédentaires aux actionnaires sous forme de dividende spécial, a déclaré la société australienne mercredi, quelques jours après avoir rejeté une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens.

La société, qui fabrique des produits en acier pour les secteurs de la construction et de l'infrastructure, a récemment refusé une offre de 30 dollars australiens par action de la part du conglomérat australien SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O .

AustralianSuper, le plus grand investisseur de BlueScope, a soutenu le rejet, déclarant que l'offre ne reflétait pas la valeur sous-jacente.

Le dividende spécial de 1 dollar australien par action, qui sera versé le 24 février, n'est que le cinquième depuis l'entrée en bourse de BlueScope il y a plus de vingt ans, le premier depuis 2021, et cinq fois plus important que la précédente distribution spéciale record de 2005.

Les actions de l'aciériste se négociaient à 29,69 dollars australiens à 0443 GMT, en baisse de 0,5 %, à quelques points seulement du prix de l'offre.

La société basée à Melbourne a déclaré que la distribution spéciale était "indépendante de toute proposition antérieure ou future potentielle pour la société" et qu'elle serait financée par les liquidités excédentaires générées par la vente de sa participation de 50 % dans la coentreprise Tata BlueScope, les cessions de terrains et les libérations de fonds de roulement.

La société a indiqué qu'elle avait choisi de restituer le capital sous forme de dividendes parce qu'un rachat d'actions n'était pas possible compte tenu de la situation actuelle de l'entreprise.

La génération de liquidités devrait s'accélérer au cours des 12 à 18 prochains mois, et les dépenses d'investissement devraient diminuer de 500 millions de dollars australiens au cours du prochain exercice par rapport à l'exercice en cours, a déclaré BlueScope.

(1 dollar = 1,4972 dollars australiens)

