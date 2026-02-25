 Aller au contenu principal
BlueScope déclare que l'offre de 10,7 milliards de dollars du groupe SGH ne répond pas à ses préoccupations en matière de valorisation
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 22:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise australienne BlueScope Steel BSL.AX a déclaré jeudi que la proposition révisée de 15 milliards de dollars australiens (10,69 milliards de dollars) du consortium SGH SGH.AX et Steel Dynamics STLD.O , basé aux États-Unis, ne répondait pas de manière adéquate à ses préoccupations en matière d'évaluation, ajoutant qu'il existait des moyens d'augmenter la valeur pour les actionnaires.

Le conseil d'administration de BlueScope a déclaré qu'il restait ouvert à une transaction à un prix reflétant "la juste valeur de BlueScope", sans mentionner explicitement qu'il rejetait l'offre révisée.

(1 dollar = 1,4037 dollar australien)

