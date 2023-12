BLUELINEA : Renforcement du Groupe Apicil au capital de Bluelinea

Versailles, le 5 décembre 2023

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce une évolution de son actionnariat.

À la suite de l'acquisition de 891 360 actions hors marché, le Groupe Apicil [1] a porté sa participation au capital de Bluelinea de 60,40% à 67,66% [2] .

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2023, le mercredi 10 janvier 2024 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 60% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Au travers du concert formé par Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle

[2] Sur la base d'un capital composé de 12 280 260 actions