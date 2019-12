BLUELINEA : Lancement de l'offre de téléassistance d'ONELA, opérée par les équipes 24h/24, 7j/7 de Bluelinea.

Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, et ONELA (aide à domicile des personnes âgées et /ou en situation de handicap), annoncent ce mercredi 4 décembre 2019 le lancement de l'offre de téléassistance d'ONELA, opérée par SARA, le Service d'Accompagnement, de Réconfort et d'Assistance de Bluelinea, disponible jour et nuit.

Forte de sa couverture nationale, avec plus de 60 agences, ONELA, propose des prestations d'accompagnement qualitatif de proximité, et ce, de jour comme nuit à plus de 12.000 clients- bénéficiaires au quotidien : personnes a?gées, handicapées et en convalescence et leurs aidants. L'entreprise a souhaité aller plus loin dans cette démarche en s'appuyant sur la plateforme SARA de Bluelinea, disponible 24h/24, 7j/7, pour proposer des services de téléassistance.

Pour Fabrice DUCROQUET, Directeur des Opérations ONELA, la genèse de ce partenariat, « c'est avant tout le partage de valeurs communes et l'ambition d'apporter une réponse globale, cohérente et bienveillante au cœur du parcours gérontologique ».

C'est au nom d'ONELA que les équipes de Bluelinea apporteront leur expertise auprès des familles qui expriment le besoin d'accompagnement, en garantissant une logistique optimisée (livraison du lundi au samedi, en 24h) et en assurant un accompagnement personnalisé, bienveillant, jour et nuit.

S'appuyant sur les compétences d'évaluation des besoins par les équipes terrain d'ONELA, la commercialisation de ces offres de téléassistance (bouton d'appel 24h/24, détection de chutes, etc) pourra contribuer au bien-être à domicile de leurs 12.000 clients-bénéficiaires (sur l'ensemble du territoire) et s'affirmer comme un nouvel axe de développement pour ce spécialiste de l'aide à domicile.

Le choix de mettre au catalogue des offres d'ONELA le Bouton d'Appel 24h/24 est apparu nécessaire, tant pour proposer un service rassurant aux personnes âgées et leurs familles, que pour bénéficier d'un outil de lien social permanent, 24h/24, avec leurs clients.

« La signature de ce contrat, qui s'inscrit dans le prolongement naturel de nos dernières communications financières, est une preuve supplémentaire que notre offre globale BlueHomeCare est une réponse aux besoins des seniors, de leurs aidants professionnels et de leurs familles », souligne Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea.

Soutenues par des sessions de formation déjà engagées auprès des responsables de secteur d'ONELA, les actions commerciales sont effectives à compter de ce jour, partout en France.

À propos de Bluelinea : Twitter : @Bluelinea

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » Tel est l'objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

En s'appuyant sur sa plateforme d'écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 28 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d'EHPAD ou d'hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie. Plus d'informations sur : http://www.bluelinea.com/

À propos d'ONELA : LinkedIn : ONELA (Être bien chez soi)

Avec plus de 60 agences, ONELA, spécialiste de l'aide à domicile, rayonne largement à travers tout le territoire, sans franchise de marque, pour garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques partagées par ses équipes, soit 3850 salariés. ONELA est reconnu pour la qualité de ses prestations à destination des personnes âgées, handicapées et en convalescence et de leurs aidants.

