BLUELINEA : Inédit en France : lancement d'une offre de visio-assistance dédiée aux personnes âgées par Bluelinea.

Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, annonce ce mardi 14 janvier 2020 le lancement d'une offre de visio-assistance, s'appuyant sur l'expertise technologique de Kiwatch, entreprise spécialisée dans la vidéo-bienveillance.

Aux prémices d'une année 2020 qui s'annonce déterminante pour la Silver Economie, Bluelinea continue sa démarche d'innovation en élargissant sa gamme de services dédiés aux personnes en perte d'autonomie, avec le lancement d'une offre de visio-assistance.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'aller plus loin dans l'accompagnement des personnes fragiles, pour leur mettre à disposition une solution fiable et rassurante associée à une qualité de service optimisée.

Convaincu que la vidéo peut être un outil utile dans le cadre d'un soutien à domicile, Kiwatch a développé une gamme de caméras permettant une vision et une écoute en direct, 24h/24 et à distance. Pour Bluelinea, le support de la vidéo vient faciliter le travail de sa plateforme SARA, disponible jour et nuit, et apporter du répit aux aidants.

« Innovation et bienveillance sont au cœur de notre projet de développement. Les équipes de Bluelinea partageant ces valeurs, nous avons cherché à créer une offre sur-mesure associant notre technologie éprouvée et leur service d'accompagnement, de réconfort et d'assistance» explique Olivier Blanchard, Président de Kiwatch.

Destinée à un public dépendant, cette offre comprend un bouton d'appel pour échanger simplement et rapidement, jour et nuit, avec la plateforme de Bluelinea. Elle est complétée d'une ou plusieurs caméras installées au domicile pour permettre, si nécessaire, aux chargés d'écoute et d'assistance, de vérifier que tout va bien. Pour les aidants, c'est une tranquillité d'esprit précieuse, leur évitant des sollicitations trop fréquentes et leur offrant une information précise et rassurante. Cette réassurance apporte un confort au quotidien, qui est confortée par la possibilité d'avoir accès à une application dédiée aux proches, offrant l'accès aux caméras selon un paramétrage décidé par l'abonnée et/ou son référent.

Pour Laurent Levasseur, Président de Bluelinea, « cette offre de visio-assistance apporte du sens à notre accompagnement jour et nuit, tout en respectant l'intimité de chaque abonné : l'accès aux cameras n'est possible qu'en cas de situation d'alerte. Une meilleure appréciation de chaque situation était un enjeu primordial pour améliorer la qualité de service de notre plateforme et notre réactivité. L'intégration de ce service y répond, tout en enrichissant notre gamme de services de soutien et d'EHPAD à Domicile. »

Labellisé « Services à la Personne », ce service est commercialisé depuis le 1er janvier 2020 au prix de 39€/mois. S'appuyant sur une phase de tests réussis au dernier trimestre 2019, les premiers clients de l'offre de visio-assistance ont été équipés dans ces premiers jours de l'année.

À propos de Bluelinea : LinkedIn : Bluelinea

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » Tel est l'objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

En s'appuyant sur sa plateforme d'écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 28 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d'EHPAD ou d'hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie. Plus d'informations sur : http://www.bluelinea.com/

À propos de Kiwatch : LinkedIn : Kiwatch

Créé en 2011, KIWATCH est un acteur historique de la Vidéo Bienveillance dont l'objectif est de faciliter le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie et de tranquilliser les aidants familiaux. Évolutive et innovante, cette solution de caméras intelligentes est le résultat de plus de 5 années de Recherche & Développement. Plus d'informations : http://www.kiwatch.com

Contacts Bluelinea Contacts Kiwatch :

Laurent LEVASSEUR

Olivier BLANCHARD Président du Directoire Président contact@bluelinea.com o.blanchard@kiwatch.com 01 76 21 70 60 06 11 24 35 97 Adrien WESTERMANN Fannie HERSEN Directeur Marketing & Communication Directrice Marketing adrien.westermann@bluelinea.com f.hersen@kiwatch.com 01 76 21 70 60 02 49 09 15 75

Contacts ACTUS Finance & Communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse bluelinea@actus.fr vferran@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 34