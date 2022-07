BLUELINEA : ERRATUM : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 en croissance de 42%

Paris, le mercredi 27 juillet 2022

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022

en croissance de 42%

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022.



Chiffres d'affaires [1]

1 er trimestre

2 nd trimestre

1 er semestre Exercice 2021 1.835 k€ 1.769 k€ 3.604 k€ Exercice 2022 2.773 k€ 2.327 k€ 5.100 k€ Croissance par rapport à N-1 +51% +32% +42%

Le chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre 2022 s'élève à 5.100 k€, en croissance de 42%, porté notamment par l'intégration progressive de l'ex-Securitas Téléassistance. La croissance organique du 1 er semestre ressort à 19%.

Activité B2C – Senior & Domicile : +48%

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, génère une croissance de 48%, pour un chiffre d'affaires de 2.888 k€, fruit d'une croissance organique de 7% et de l'apport de l'ex-Securitas Téléassistance. À fin juin 2022, le pôle accompagne 55.095 abonnés contre 52.273 à fin décembre 2021.

Activité B2B – Établissements : +34%

L'activité B2B du pôle Établissements progresse de 34%, à 2.212 k€, grâce à la montée en puissance continue de l'offre SERENEA ® qui équipe 389 établissements à fin juin 2022 contre 303 à fin 2021. L'activité a toutefois été freinée au cours du 2 nd trimestre 2022 par les difficultés d'approvisionnements en composants électroniques.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2022, le 6 octobre 2022 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext

Florence Blais

Directrice Comptable

florence.blais@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Laurent Levasseur

Président du Directoire

laurent.levasseur@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

fndiaye@actus.fr

+33.1.53.67.36.34

[1] Données non auditées

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGprY5qZYZyZxpufZMiaZpWYbG+WxpWaaWLHlmpqZ8mWam+Ux5ppb8ebZnBmnGhm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75730-bluelinea_cp_ca_s12022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com