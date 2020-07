BLUELINEA : Croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020 malgré l'impact de la crise sanitaire

Paris, le jeudi 2 juillet 2020

Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020. Avec un volume d'activité en progression de 6% sur les six premiers mois de l'année, le Groupe démontre sa capacité de résilience malgré l'impact de la crise sanitaire sur le déploiement des offres.

A cette occasion, Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, déclare : « Après des mois de janvier et février en croissance cumulée de plus de 30% par rapport à la même période de 2019, nous avons mis totalement à l'arrêt notre déploiement commercial habituel pour repositionner toutes les forces vives de l'entreprise sur nos initiatives nationales pour porter assistance aux familles et aux professionnels de santé durant l'épidémie de Covid-19. A ce titre, je tiens à saluer à nouveau le travail formidable de nos équipes qui ont œuvré sans relâche dans l'intérêt collectif.

Nous sortons de cette crise sanitaire renforcés avec une entreprise qui a démontré son agilité, des ressources financières sécurisées via l'exercice des bons de souscription d'actions et l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat et une pertinence à nouveau démontrée de notre mission. Cette crise a montré que la société était loin de prendre soin de ses ainés aussi bien que nous l'imaginions. Nous avons à cœur de participer au travail à venir sur le développement des solutions qui permettront de faire face à de nouvelles crises.

La création d'une 5ème branche de la Sécurité Sociale destinée à la gestion de la dépendance s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle dynamique et dans la prise de conscience des nouvelles priorités nationales. Nous, acteurs de la Silver Economie, allons désormais avoir les moyens d'agir pour nos ainés. Ces mêmes ainés qui sont à l'origine de toutes nos familles. »

Chiffre d'affaires en k€ - Données non auditées S1 2019 S1 2020 Variation Pôle Senior & Domicile 1 752[1] 1 915 +9% Pôle Domotique & Handicap 550 574 +4% Pôle Établissements 811 808 0% Total 3 114 3 297 +6%

À fin juin 2020, les facturations tous pôles confondus s'élèvent à 3 297 k€ contre 3 114 k€ à la fin du 1er semestre 2019, soir une croissance de +6%.

Pôle Senior & Domicile

Avec 1 915 k€ de revenus générés au 1er semestre, le pôle dédié à prendre soin de personnes âgées à leur domicile est le plus gros contributeur sur la période (58% des revenus) et enregistre une progression de 9%. La digitalisation totale du parcours de souscription, mise en œuvre fin 2019, a permis de maintenir le déploiement de l'offre et d'enregistrer, sur le 2ème trimestre, un niveau record de souscription en ligne. A contrario, la reprise des 10 000 abonnés issus du GIES (un collectif de 12 associations d'aide à la personne) n'a été que très marginalement réalisée, 60% d'entre eux étant domiciliés dans la région Grand Est qui a été une des zones les plus impactée par la crise sanitaire.

A fin juin 2020, Bluelinea accompagne 28 375 familles, chiffre relativement stable sur 6 mois du fait des difficultés d'abonnement évoquées ci-dessus.

Pôle Domotique & Handicap

Ce pôle, qui adapte les logements de seniors et de personnes en situation de handicap, a enregistré un chiffre d'affaires de 574 k€, en progressions de 4%. Les installations de solutions à domicile comme en établissement ont été suspendues dès le début de la crise sanitaire et n'ont repris que progressivement à compter du 15 mai dernier.

Au 30 juin 2020, le carnet de commande du pôle reste important et s'élève à 255 k€, soit encore l'équivalent d'un trimestre de chiffre d'affaires sécurisé à facturer.

Pôle Établissements

Le chiffre d'affaires de ce pôle, exclusivement B2B, est de 808 k€ à fin juin 2020. Là encore, les installations de solutions et services ont été arrêtés de mi-mars à mi-mai avant de reprendre progressivement.

Durant toute la période de pandémie, Bluelinea a mis en place la plateforme digitale d'entreaide HELP pour répondre gracieusement aux besoins logistiques des directeurs d'établissements (EHPAD, RSS, Résidence Autonomie, Agences SAP, Handicap). Cette initiative originale a permis d'apporter un soutien utile dans le quotidien des établissements, qu'ils soient clients ou pas, et ainsi conserver un lien fort avec ces derniers. Une boutique solidaire ouverte à tous à même été créée pour répondre encore plus efficacement.

Au terme de ce premier semestre, le carnet de commande s'élève à 105 k€, soit, associé au carnet de commandes du pôle Domotique, plus de 360 k€ à facturer. Grâce à ce solide carnet de commandes, au portefeuille de nouveaux clients en attente sur le pôle Domicile et à la dynamique enregistrée au cours des premiers mois de 2020, Bluelinea aborde sereinement la seconde moitié de l'année.

Afin de poursuivre son développement, Bluelinea a augmenté ses marges de manœuvre financières au 1er semestre avec l'émission et l'attribution gratuite à tous les actionnaires de bons de souscription d'actions (BSA), qui ont permis de lever 1 400 k€ à fin juin 2020, et l'obtention d'un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 1 750 k€ ainsi qu'un prêt Bpifrance de 500 k€ qui devrait être encaissé au 3ème trimestre.

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite : soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte le lieu de vie des personnes en perte d'autonomie (âge ou en handicap). Le « Pôle Établissements » déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé.

Fort de cette triple expertise de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Contre une estimation de 1 764 k€ dans le communiqué de presse publié le 3 juillet 2019