BLUELINEA : Chiffre d'affaires 2024 : Bluelinea confirme sa capacité de résilience

Versailles, le 9 janvier 2025

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2024.

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises 2023 2024 Variation Activité B2C – Senior & Domicile 6 022 6 104 +1% Activité B2B – Établissements 3 804 3 342 -12% Bluelinea 9 826 9 446 -4%

Le chiffre d'affaires consolidé 2024 s'élève à 9 446 k€ contre 9 826 k€ en 2023. Ce léger retrait (-4%) est conforme aux tendances observées tout au long de l'année et déjà décrites à fin septembre 2024. Bluelinea a du faire face à l'attentisme grandissant de l'ensemble de ses clients, particuliers comme professionnels, dans un contexte politique hors norme (enchaînement des élections européennes et législatives puis l'absence de subventions liées à la dissolution de l'assemblée nationale et incertudes sur les évolutions fiscales). Dans ce contexte, Bluelinea a su faire preuve d'une solide résilience grâce à l'engagement sans faille des équipes.

Activité B2C – Prendre soin des séniors et assister les familles à Domicile

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C de la plateforme HELP 24/7, a généré un chiffre d'affaires de 6 104 k€ en 2024, contre 6 022 k€ en 2023, soit une croissance purement organique de +1%, porté par l'expansion du nombre de familles accompagnées par Bluelinea qui s'élève, à fin 2024, 68 091 abonnés.

Activité B2B – Prendre soin des résidents et assister les soignants en établissement

L'activité B2B du pôle Établissements reste pénalisée par à la crise économique et sociale sans précédent que traverse le secteur de l'hébergement des personnes âgées (EHPAD, Résidences autonomie ou services) et enregistre un chiffre d'affaires de 3 342 k€ contre 3 804 k€ un an plus tôt.

Dans ce contexte, Bluelinea s'est adapté en lançant son offre dite « Essentielle » permettant d'accéder aux service Serenea ® , la solution d'appel infirmier de nouvelle génération développée par Bluelinea, sans subventions ni investissements massifs. Au total, Serenea ® est déployé sur 728 sites (602 à fin 2023).

En parallèle, Bluelinea a lancé l'offre ApiBlue pour prendre soin des professionnels (en s'apuyant sur ses deux pôles d'activité) d'un secteur en tension. Cette nouvelle offre, qui s'appuie sur la plateforme HELP disponible 24/7 et des services du Groupe APICIL [1] , est notamment dédiée à l'écoute et à l'assistance psychologique pour prendre soin des salariés et assister le management en entreprise. Cette offre accompagne d'ores et déjà 3 276 salariés et managers répartis dans 63 établissements qui seront consolidés dans l'activité B2B à compter du 1 er janvier 2025.

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 60% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] 3 ème groupe français de protection sociale et actionnaire de référence de Bluelinea