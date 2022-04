BLUELINEA : Changement de dimension réussi en 2021 et objectif confirmé d'Ebitda positif en 2022

Paris, le jeudi 28 avril 2022

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente ses résultats annuels 2021 et son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022.

À cette occasion, Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, déclare :

« En 2021, nous avons démontré notre capacité à changer de dimension en retrouvant le chemin d'une croissance organique robuste et en réalisant l'acquisition structurante de Securitas Téléassistance. L'effet est visible dès le 1 er trimestre 2022 avec une croissance à deux chiffres et des économies de coûts engagées conformément au plan. Grâce au travail de nos équipes et si nous maintenons un taux annuel de croissance de l'ordre de 15%, l'entreprise Bluelinea pourra revendiquer un EBITDA positif dès cette année 2022.

Nous sommes aujourd'hui dans les meilleures dispositions pour faire de Bluelinea un acteur central de la Silver Economie et sommes plus que jamais à l'écoute des opportunités pour accélérer le cercle vertueux de croissance solide, pérenne et rentable dans lequel nous sommes désormais engagés. »

Données en k€ [1]

Normes comptables françaises 2020 consolidé 2021 consolidé 2021 proforma Chiffre d'affaires 6 825 7 524 [2] 9 538 EBITDA [3] (1 549) (2 388) (2 145) Résultat d'exploitation (3 033) (3 224) (3 569) Résultat financier (102) (306) (306) Résultat courant (3 135) (3 530) (3 875) Résultat exceptionnel 109 (133) (140) Crédit d'Impôt Recherche 325 360 360 Résultat net (2 701) (3 303) (3 655)

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2021, avant intégration de Securitas Téléassistance, s'élève à 7 524 k€, en progression de 10% par rapport à 2020. En intégrant le chiffre d'affaires de Securitas Téléassistance, le chiffre d'affaires proforma du nouvel ensemble ressort à 9 538 k€ et confirme le changement de dimension rendu possible par cette acquisition structurante.

Comme annoncé, Bluelinea a mis en œuvre fin 2021 un plan d'optimisation de son organisation et de ses coûts dont l'objectif est de générer une économie récurrente de coûts d'exploitation de 1,4 M€ en année pleine dès 2022. À titre d'illustration, l'effectif du Groupe est passé de 77 collaborateurs fin 2020 à 83 collaborateurs aujourd'hui, soit une progression de 8% des effectifs contre une croissance de 40% du chiffre d'affaires proforma.

Par ailleurs, les comptes proforma font ressortir une contribution positive de Securitas Téléassistance dans l'EBITDA proforma à hauteur de 243 k€. Ces tendances favorables, couplées à la dynamique de croissance confirmée début 2022 (cf. infra), permettent à Bluelinea de sereinement ambitionner un EBITDA positif fin 2022, comme déjà annoncé.

Après prise en compte de l'amortissement des frais de développement immobilisés, le résultat d'exploitation ressort à -3 224 k€. Le résultat net, intégrant le Crédit d'Impôt Recherche, ressort à -3 303 k€.

Obtention de nouveaux financements pour préserver la trésorerie

En 2021, la société a financé son activité et ses investissements par une réduction de 1 750 k€ de son besoin en fonds de roulement, l'obtention de trois nouveaux prêts (Prêt Garanti par l'Etat et prêt Bpifrance), pour un montant cumulé de 1 200 k€, et le soutien de ses actionnaires au travers de l'exercice des Bons de Souscription d'Actions attribués gratuitement à tous, pour 563 k€. L'acquisition de Securitas Téléassistance sera autofinancée avec un échéancier de versements des fonds sur 2021 et 2022, couverts en partie, par la cession de titres autodétenus en 2021.

Le Groupe affiche une trésorerie à 771 k€ au 31 décembre 2021, contre 829 k€ à fin 2020, pour une dette financière de 3 992 k€, contre 3 019 k€ à fin 2020.

Accélération de la dynamique commerciale au 1 er trimestre 2022

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises T1 2021 T1 2022 Taux Activité B2C – Senior & Domicile 940 1 506 +60% Activité B2B – Établissements 895 1 267 +42% Bluelinea 1 835 2 773 +51%

Le 1 er trimestre 2022 témoigne d'une très bonne dynamique commerciale, marquée par une croissance organique robuste et l'intégration progressive de l'ex-Securitas Téléassistance. Le chiffre d'affaires consolidé ressort ainsi à 2 773 k€ contre 1 835 k€, soit une progression de 51%. La croissance organique ressort à un niveau record de 26%.

L'activité B2B du pôle Établissements progresse de 42% grâce à la montée en puissance de l'offre SERENEA ® qui équipe 339 établissements à fin mars 2022 contre 303 à fin 2021. Les EHPAD, Colocations entre seniors, Etablissements de santé et spécialisés adoptent de plus en plus SERENEA ® pour construire les indicateurs objectifs de qualité de services dans ces lieux de vie (délai de réponse aux appels infirmiers par exemple). La dynamique reste soutenue avec un carnet de commandes à fin mars 2022 de 1 450 k€.

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, profite tout à la fois d'un solide niveau de croissance organique de 10% et de l'apport de l'ex-Securitas Téléassistance. À fin mars 2022, le pôle accompagne 53 847 abonnés contre 52 273 à fin décembre 2021, soit un gain de 1% de part de marché en 3 mois (8% estimé). Le Groupe tire notamment profit de sa stratégie de développement indirect au travers de partenaires (B2B2C) et de collectivités locales (B2CT).

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Les comptes consolidés 2021 sont non-audités. Les comptes proforma 2021 sont donnés à titre d'information et sont non-audités. Ils intègrent l'activité de Securitas Téléassistance au 1 er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.

[2] 7 471 k€ en donnée non auditée publiée le 4 janvier 2022

[3] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

