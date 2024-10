BLUELINEA : Bluelinea publie ses résultats semestriels 2024 et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

Versailles, le 15 octobre 2024

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente ses résultats semestriels 2024 audités et son chiffre d'affaires non audité du 3 ème trimestre 2024.

Malgré une saisonnalité moins favorable au 1 er semestre et un recul conjoncturel de l'activité, Bluelinea est parvenu à générer un EBITDA à l'équilibre. Le 3 ème trimestre 2024 marque un retour à la croissance avant la mise en œuvre de nouvelles initiatives autour des piliers de l'offre.

Données en k€

Normes comptables françaises S1 2023 consolidé S1 2024 consolidé Variation

(en k€) Chiffre d'affaires 4 875 4 555 -320 EBITDA [1] (241) (10) +231 Résultat d'exploitation (1 159) (1 117) +42 Résultat financier (77) (126) -49 Résultat courant (1 236) (1 243) -7 Résultat exceptionnel 9 (26) -35 Crédit d'Impôt Recherche 70 47 -23 Résultat net (1 157) (1 222) -65

EBITDA à l'équilibre

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 ressort à 4 555 k€, contre 4 875 k€ au 1 er semestre 2023, soit une variation de -7%. Après un 1 er trimestre en croissance de +11%, le Groupe a subi l'attentisme marqué de l'ensemble des clients au 2 ème trimestre 2024, dans un contexte électoral hors norme (enchaînement des élections européennes et législatives).

Dans ce cadre, Bluelinea a poursuivi son plan d'efficience, illustré notamment par une baisse de 16% des charges externes, afin de poursuivre l'amélioration structurelle de son EBITDA qui ressort proche de l'équilibre et en amélioration de 231 k€ par rapport au 1 er semestre 2023.

Les investissements additionnels dans de nouvelles générations d'équipements, initiés en 2023, ont augmenté les dotations aux amortissements et provisions de sorte que le résultat d'exploitation progresse moins vite que l'EBITDA, à

-1 117 k€ (+42 k€).

Après prise en compte des autres charges, dont les charges financières théoriques calculées sur la valeur des actions Bluelinea autodétenues, le résultat net ressort à un niveau comparable à celui de 2023, soit -1 222 k€.

Flux de trésorerie généré par l'activité positif

Grâce à l'amélioration de son EBITDA et à une réduction de son besoin en fonds de roulement, l'activité de Bluelinea a généré un flux de trésorerie positif de 81 k€ contre une consommation de trésorerie de 873 k€ au 1 er semestre 2023.

Les flux d'investissement, essentiellement constitués de la R&D capitalisée, et les remboursements de PGE ont été en grande partie compensés par un nouvel emprunt bancaire de 1 250 k€ souscrit en février 2024 de sorte que la trésorerie a baissé de seulement 199 k€ au cours du 1 er semestre 2024.

Ainsi, au 30 juin 2024, Bluelinea disposait d'une trésorerie de 811 k€ pour 1 461 k€ de fonds propres et 4 528 k€ de dettes financières, dont 46% à plus d'1 an. La Société estime ainsi être en mesure de pouvoir faire face à ses échéances financières au cours des 12 prochains mois.

Retour à la croissance du chiffre d'affaires au 3 ème trimestre 2024

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises T3 2023 T3 2024 Variation (en k€) Variation (en %) Activité B2C – Senior & Domicile 1 434 1 502 +68 +5% Activité B2B – Établissements 806 842 +36 +4% Bluelinea 2 240 2 344 +104 +4%

Après le trou d'air du 2 ème trimestre 2024, Bluelinea retrouve le chemin de la croissance au 3 ème trimestre avec un chiffre d'affaires en croissance de +4%, à 2 344 k€.

La croissance est homogène entre le pôle Senior & Domicile [2] (+5% et 66 677 familles et leurs ainés accompagnés, dont 1 071 de plus au cours du trimestre) et le pôle Établissements , dédié au déploiement de l'offre Serenea ® en établissements (+4% pour 684 établissements connectés, dont 32 de plus au cours du trimestre).

Initiatives pour soutenir la croissance et valoriser les actifs

Afin de soutenir la croissance de ses 2 pôles d'activité au cours des prochains trimestres, Bluelinea a dévoilé 2 nouveaux offres baties autour de ses actifs stratégiques.

Le pôle B2C, constitué autour de la plateforme « HELP » disponible 24/7, déploie ainsi son expertise d'écoute et d'assistance psychologique pour prendre soin des salariés et assister le management au travers de la nouvelle offre apiblue . Cette offre, en cours de déploiement, accompagne d'ores et déjà plus de 3 000 salariés en entreprise.

Dans le même temps, le pôle B2B a décidé de décliner sa solution d'appel infirmier de nouvelle génération, Serenea ® , sous la forme d'une offre dite « Essentielle » pour s'adapter à la crise économique et sociale sans précédent que traverse le secteur de l'hébergement des personnes âgées. Ainsi, plus besoin de subventions ou d'investissements massifs pour accéder à Serenea ® , l'offre sans équivalent développée par Bluelinea.

« Nous avons investi massivement en capital humain pour notre plateforme HELP et en capital technologique pour Serenea ® . Grâce à nos nouvelles offres, nous libérons le potentiel de chiffre d'affaires de nos deux pôles pour construire une dynamique durable de croissance rentable. » conclut Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires annuel 2024, le jeudi 9 janvier 2025 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 60% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

[2] Hors abonnés à la nouvelle offre apiblue