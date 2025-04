BLUELINEA : Bluelinea publie ses résultats annuels 2024 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

Versailles, le 9 avril 2025

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 68% du Groupe APICIL, présente ses résultats annuels 2024 audités, un point sur sa situation de trésorerie et son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre 2025. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2025.

Dans un environnement difficile marqué par un attentisme grandissant de l'ensemble des clients, particuliers comme professionnels, et un contexte politique hors normes (absence de subventions liée à la dissolution de l'Assemblée nationale et incertitudes sur les évolutions fiscales), Bluelinea a su faire preuve de résilience en réalisant des résultats 2024 (EBITDA, résultat d'exploitation et résultat net) en amélioration par rapport en 2023 malgré un chiffre consolidé en léger retrait.

Données en k€ [1]

Normes comptables françaises 2023 consolidé 2024 consolidé Variation

(en k€) Variation

(en %) Chiffre d'affaires 9 826 9 445 (381) (4%) EBITDA [2] 279 935 +656 235% Résultat d'exploitation (1 613) (1 188) +425 26% Résultat financier (139) (191) (52) (37%) Résultat courant (1 752) (1 379) +373 21% Résultat exceptionnel (76) (25) +51 67% Crédit d'Impôt Recherche 209 135 (74) (35%) Résultat net (1 620) (1 270) +350 22%

Multiplication par 3 de l'EBITDA

Le chiffre d'affaires consolidé 2024 s'élève à 9 445 k€ contre 9 826 k€ en 2023. Ce léger retrait (-4%) est conforme aux tendances observées tout au long de l'année et démontre la solide capacité d'adaptation de Bluelinea grâce à l'engagement sans faille des équipes.

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C de la plateforme HELP 24/7, a généré un chiffre d'affaires en croissance purement organique de +1%, porté par l'expansion du nombre de familles accompagnées. L'activité B2B du pôle Établissements reste pénalisée par la crise économique et sociale sans précédent que traverse le secteur de l'hébergement des personnes âgées (EHPAD, Résidences autonomie ou services) et enregistre un chiffre d'affaires en repli de 12%.

En 2024, Bluelinea a poursuivi ses efforts d'innovation autour du lancement de l'offre dite « Essentielle » permettant d'accéder au service Serenea ® , la solution d'appel infirmier de nouvelle génération développée par Bluelinea, sans subventions ni investissements massifs pour l'établissement. Cette politique s'est traduite par une hausse des frais de développement immobilisés. Dans le même temps, l'amélioration de la marge sur achats et la légère baisse des charges de personnel (hors part activée) ont permis d'améliorer sensiblement l'EBITDA qui ressort à 935 k€ contre 279 k€ un an plus tôt.

Cette amélioration de l'EBITDA a permis d'améliorer mécaniquement le résultat d'exploitation (+425 k€ à -1 188 k€) et le résultat net (+350 k€ à -1 270 k€). A noter toutefois une hausse des dotations aux amortissements et provisions qui a freiné en partie cette amélioration.

Analyse de la situation financière / apport de l'actionnaire de référence post-clôture

En février 2024, Bluelinea a souscrit un nouvel emprunt bancaire de 1 250 k€ qui, associé à la génération de trésorerie par l'activité (+858 k€), a permis de limiter la consommation nette de trésorerie à 431 k€ sur l'exercice 2024 contre -3 563 k€ en 2023.

Ainsi, au 31 décembre 2024, Bluelinea disposait de 1 412 k€ de fonds propres et d'une trésorerie de 579 k€ pour 4 300 k€ de dettes financières, dont 67% à moins d'un an.

Dans ce contexte, le Groupe APICIL a mis en place un échéancier de règlement d'une partie du passif de sa filiale, à hauteur de 1,5 M€, et s'est engagé à un apport en compte courant d'environ 1 M€ à court terme, pour couvrir ses besoins de financement, notamment dans le cadre du succès du déploiement de son offre Serenea ® . Ces apports et le respect du prévisionnel d'activité sous-tendent le principe de continuité d'exploitation.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 en croissance de +16%

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises T1 2024 T1 2025 Variation (en k€) Variation (en %) Senior & Domicile 1 510 1 542 +32 +2% Établissements 893 1 249 +356 +40% Bluelinea 2 403 2 791 +388 +16%

Bluelinea a retrouvé le chemin de la croissance en ce début d'année 2025 avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 16% à fin mars 2025 par rapport à la même période de 2024.

Le pôle Senior & Domicile , regroupant l'activité de la plateforme HELP 24/7, progresse de +2% et bénéficie toujours de la très grande fidélité des 67 962 familles et leurs ainés accompagnés à fin mars 2025.

Le pôle Établissements , dédié au déploiement de l'offre Serenea ® en établissements, bénéficie notamment des premiers déploiements de l'offre « Essentiel » et enregistre une progression de +40% avec désormais 758 établissements connectés.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, le 9 juillet 2025 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 67% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Données consolidées auditées en k€

Normes comptables françaises 2023 2024 Produits [3] 9 891 9 808 Achats consommés (3 063) (2 604) Autres achats et charges (2 039) (1 969) Charges de personnel [4] (4 511) (4 300) Ebitda 279 935

