BLUELINEA : Bluelinea dépasse pour la première fois les 10 MEUR de chiffre d'affaires en 2022 grâce à une croissance de 39%

Paris, le jeudi 5 janvier 2023

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce un chiffre d'affaires 2022 record, à 10 443 k€, en croissance de 39% par rapport à 2021.

Le chiffre d'affaires est porté par un solide niveau de croissance organique, estimée à +16%, et l'intégration réussie de la société Securitas Téléassistance, finalisée le 31 décembre 2021 à minuit, qui a permis à Bluelinea de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance.

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises 2021 2022 Variation Activité B2C – Senior & Domicile 3 813 5 832 +53% Activité B2B – Établissements 3 711 4 611 +24% Bluelinea 7 524 10 443 +39%

Le pôle Senior & Domicile , regroupant l'activité B2C, est le moteur de la croissance (+53%) et génère 56% du chiffre d'affaires de l'exercice. Outre l'intégration des clients de Securitas Téléassistance sur la plateforme HELP de téléassistance 24/7, Bluelinea a également bénéficié du succès commercial grandissant de son offre HELP MOBILE de téléassistance design, mobile et connectée pour l'extérieur. Avec HELP MOBILE, Bluelinea répond aux besoins des « jeunes seniors » encore autonomes avec une offre fonctionnelle aussi bien à domicile qu'à l'extérieur qui va au-delà de la téléassistance classique. Dès 35 € TTC / mois, le client a accès à la plateforme HELP où qu'il soit, grâce à une montre connectée ou un médaillon discret.

Bluelinea démontre ainsi une nouvelle fois sa capacité à rendre accessible l'innovation technologique au service du bien vieillir. Cet ADN est au cœur du succès de l'activité « Seniors & Domicile » qui accompagne désormais, jour et nuit, 59 750 familles et leurs ainés (contre 50 019 à fin 2021 après intégration de Securitas Téléassistance).

L'activité B2B du pôle Établissements n'est pas en reste, avec une progression organique de +24%, toujours portée par le succès croissant de l'offre SERENEA ® . Cette solution, qui a séduit 451 établissements en France à fin 2022, répond aujourd'hui plus que jamais à l'enjeu fondamental de la qualité de vie dans les EHPAD, Résidences Services Seniors & Hôpitaux et les nouveaux types d'habitat inclusif comme les colocations entre séniors. Afin de toujours mieux assister les soignants et le personnel des établissements, Bluelinea a enrichi son système d'appel malade d'une fonctionnalité de report d'appels non répondus vers la plateforme HELP.

En mettant en place des synergies entre ses pôles, Bluelinea renforce sa capacité à atteindre ses deux objectifs prioritaires : prendre soin des personnes âgées et assister les soignants .

Renforcement significatif de la trésorerie et amélioration attendue des résultats

Grâce au succès de l'augmentation de capital réalisée durant l'été 2022 avec le soutien d'Apicil, son premier actionnaire, Bluelinea affiche, au 31 décembre 2022, une trésorerie disponible de 4 M€ contre seulement 0,8 M€ un an plus tôt. La Société a ainsi pu réduire sensiblement son endettement financier et ses engagements envers ses principaux fournisseurs. Bluelinea a en outre payé le solde du prix d'acquisition de Securitas Téléassistance.

Bluelinea a également profité de cette structure financière renforcée pour soutenir sa croissance (financement du BFR) et accélérer la mise en œuvre du plan d'optimisation de son organisation et de ses coûts. Ainsi, Bluelinea devrait présenter un EBITDA 2022 en très nette amélioration par rapport à 2021 (EBITDA proforma de -2,1 M€) pour tendre vers l'équilibre.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2022, le mardi 4 avril 2023 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Florence Blais

Directrice Comptable

florence.blais@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Laurent Levasseur

Président du Directoire

laurent.levasseur@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Nawel Naamane

Relations Presse

nnaamane@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

