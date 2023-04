BLUELINEA : Bluelinea atteint son objectif d'un EBITDA positif en 2022 et prévoit une consolidation de ses performances en 2023

Paris, le mardi 4 avril 2023

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente ses résultats annuels 2022 audités et son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre 2023.

Grâce à une forte croissance de son activité commerciale et une solide maîtrise de ses dépenses d'exploitation, Bluelinea a atteint son objectif de réaliser un EBITDA positif sur l'ensemble de l'exercice. Pour 2023, la Société se fixe comme priorité de consolider ses acquis en termes de parts de marché et de performances financières dans un environnement économique plus tendu.

Données en k€ [1]

Normes comptables françaises 2021 consolidé 2022 consolidé Variation

(en k€) Chiffre d'affaires 7 524 10 408 [2] +2 884 EBITDA [3] (2 388) 664 +3 052 Résultat d'exploitation (3 224) (841) +2 383 Résultat financier (306) (206) +100 Résultat courant (3 530) (1 046) +2 484 Résultat exceptionnel (133) (504) (371) Crédit d'Impôt Recherche 360 7 (353) Résultat net (3 303) (1 544) +1 759

Amélioration de tous les soldes intermédiaires de gestion

Le chiffre d'affaires annuel dépasse, pour la première fois, la barre des 10 000 k€ (10 408 k€), porté par un solide niveau de croissance organique (+19% [4] ) et l'intégration réussie de la société Securitas Téléassistance, finalisée le 31 décembre 2021 à minuit, qui a permis à Bluelinea de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance.

Alors que le chiffre d'affaires a progressé de 38% entre 2021 et 2022, les charges liées à l'activité sont restées parfaitement maîtrisées. Le plan d'optimisation de l'organisation et des coûts d'exploitation mis en œuvre fin 2021 a ainsi permis de générer un EBITDA positif de +664 k€, en amélioration de 3 052 k€ sur un an.

Après prise en compte de l'amortissement des frais de développement immobilisés, le résultat d'exploitation ressort à -841 k€, en amélioration de +2 383 k€ sur un an. Le résultat net ressort à -1 544 k€ après prise en compte du résultat exceptionnel [5] et du Crédit d'Impôt Recherche.

Renforcement de la structure financière

L'année 2022 a été marquée par une augmentation de capital d'un montant brut de 8 M€ garantie par le Groupe APICIL qui a permis à Bluelinea de soutenir sa forte croissance, de réduire ses engagements envers ses principaux fournisseurs (variation de +1 029 k€ du besoin en fonds de roulement), de rembourser une partie des emprunts (391 k€) et d'accélérer les investissements (+2 518 k€ contre +1 035 k€ en 2021), notamment en soldant l'acquisition de Securitas Téléassistance et en poursuivant son effort en termes d'innovation.

Les investissements en recherche et développement ont notamment porté sur :

Le développement de la deuxième génération de l'offre Serenea dédiée aux Établissements ;

L'intégration des technologies d'Intelligence Artificielle et du protocole de communication LoRa dans la plateforme BlueHomeCare.

Ainsi, au 31 décembre 2022, Bluelinea disposait de 4 300 k€ de fonds propres et d'une trésorerie de 4 574 k€ pour 3 622 k€ de dettes financières composées essentiellement de prêts garantis par l'Etat et Bpifrance.

Effet de base exigeant et contexte incertain au 1 er trimestre 2023

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises T1 2022 T1 2023 Variation (en k€) Activité B2C – Senior & Domicile 1 506 1 495 (11) Activité B2B – Établissements 1 267 673 (594) Bluelinea 2 773 2 168 (605)

Le contexte incertain dans lequel évolue la Société en ce début d'année 2023 est marqué par une inflation du coût des composants intégrés dans les solutions connectées et une prudence accrue des Etablissements sur leurs investissements. Ces tendances ont pesé sur le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 qui ressort à 2 168 k€, en retrait de 605 k€ sur un an du fait d'un effet de base exigeant (croissance de +51% au 1 er trimestre 2022).

Le pôle Senior & Domicile , regroupant l'activité B2C, consolide ses positions avec un accompagnement de 60 428 familles et leurs ainés à fin mars 2023 contre 59 750 à fin 2022. Le pôle Établissements continue à déployer l'offre SERENEA ® qui a séduit à date 487 établissements en France (451 établissements à fin 2022).

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023, le mercredi 5 juillet 2023 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Les comptes annuels et consolidé 2022 ont été audités.

[2] 10 443 k€ en donnée non auditée publiée le 5 janvier 2023

[3] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

[4] +16% en donnée non auditée publiée le 5 janvier 2023

[5] L'abandon de créance sans impact sur la trésorerie lié à l'intégration de l'ex-Securitas Téléassistance indiqué dans les comptes semestriels non audités publiés le 6 octobre 2022 a été neutralisé dans les comptes consolidés audités

