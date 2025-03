BLUELINEA : Bluelinea annonce la nomination de Jean-Luc Odeyer en qualité de Président du Directoire

Versailles, le 27 mars 2025

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 67% du Groupe APICIL, annonce la nomination de Jean-Luc Odeyer en qualité de Président du Directoire en remplacement de Laurent Levasseur appelé à prendre la Direction du Développement des Services du Groupe Apicil.

Jean-Luc Odeyer apporte à Bluelinea une solide expérience entrepreuneuriale de plus de 25 ans dans les ressources humaines. Il a notamment fondé Groupe JLO, société à mission qu'il a développée pendant 20 ans avant son rachat par le Groupe APICIL. Groupe JLO intervient dans le champ des Ressources Humaines Responsables et de la Santé et de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT). En deux décennies, Jean-Luc Odeyer a développé Groupe JLO pour en faire un acteur de référence de la QVCT en France en associant des services concrets d'accompagnement à des solutions technologiques via la création d'applications dédiées. Depuis juin 2024, Jean-Luc Odeyer participe au Comité des DG du Groupe APICIL pour porter en externe l'offre QVCT du Groupe APICIL avec pour objectif de contribuer à #LaVieAuTravailEnMieux pour les organisations.

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Luc Odeyer aura pour mission de poursuivre le développement de Bluelinea qui, en quelques années, est devenu un leader français de la téléassistance et un acteur de référence de l'accompagnement des personnes fragiles et dépendantes, et de l'inscrire dans une trajectoire de croissance rentable. De son côté, Laurent Levasseur aura pour mission de soutenir, sur les aspects principalement de développement commercial, l'ensemble des DG des entités du DAS Services du Groupe APICIL, dont Bluelinea. Il restera donc très engagé dans le futur développement de l'entreprise qu'il a cofondée.

Cette transition intervient à l'issue d'un exercice 2024 au cours duquel Bluelinea a généré un chiffre d'affaires de 9 446 k€ et a vu sa performance financière s'améliorer, avec un Ebitda de 935 k€ (x3,3), marquant ainsi un nouveau plus haut, et un résultat net en amélioration sensible à -1 270 k€ (perte réduite de 22%) [1] .

Thomas Perrin, Directeur Général Adjoint Services, Stratégie et Efficience du Groupe APICIL et Président du Conseil de Surveillance de Bluelinea déclare : « Je tiens avant tout à remercier Laurent Levasseur pour le travail accompli à la tête de Bluelinea depuis la création de l'entreprise. Sous sa présidence, Bluelinea a développé une position incontournable en intégrant le Top 3 français de la téléassistance en sachant marier technologie et humain au service du bien viellir. Son apport sera précieux au sein du Groupe APICIL pour continuer à soutenir le développement de Bluelinea mais également des autres entités de notre pôle d'activité Services.

La nomination de Jean-Luc Odeyer s'inscrit dans la volonté de Bluelinea et du Groupe APICIL de renforcer leur engagement en faveur de l'inclusion, du bien-vivre et du bien-vieillir, axes majeurs de leur stratégie commune.

Ces deux mouvements s'inscrivent dans le cadre de la stratégie Impulsions2028 du groupe APICIL pour renforcer le développement des services et les synergies en leur sein. »

Jean-Luc Odeyer ajoute : « Je suis honoré de rejoindre Bluelinea et de contribuer à écrire une nouvelle page de son développement. Ensemble, avec les équipes en place et le soutien du Groupe APICIL, nous continuerons à innover pour proposer des solutions adaptées aux besoins des personnes fragiles. »

Prochain rendez-vous : résultats 2024, le 9 avril 2025 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 67% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Les comptes consolidés de l'exercice 2024 seront publiés le 9 avril 2025, conformément au calendrier financier