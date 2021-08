BLUELINEA : Bluelinea a levé près de 2 MEUR par l'exercice de BSA J afin d'accompagner son développement.

Paris, le mardi 3 août 2021

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, est heureux d'annoncer le succès de son augmentation de capital par l'exercice des bons de souscription d'actions attribués gratuitement à tous les actionnaires en janvier 2020.

Au 30 juillet 2021, date limite d'exercice, 3 078 229 BSA J ont été exercés, permettant de lever 1 978 861,50 € par l'émission de 439 747 actions nouvelles au prix unitaire de 4,50 € (prime d'émission incluse)[1]. Ainsi, 80,2% des BSA J émis en 2020 ont été exercés, témoignant d'un franc soutien des porteurs à la stratégie de développement de l'entreprise.

La société dispose également d'options additionnelles de financement, au travers de l'exercice des BSA Y en circulation.

« BSA Y » Parité Prix d'exercice Échéance 1 BSA Y

pour 1 action nouvelle 5,50 € par action 31 décembre 2022

L'exercice potentiel de l'intégralité des BSA Y émis et toujours en circulation permettrait de réaliser une augmentation de capital de 1,7 M€. Pour mémoire, Bluelinea ayant reçu le renouvellement de sa qualification « Entreprise innovante » de la part de Bpifrance, l'augmentation de capital par exercice des BSA Y est éligible aux FCPI.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2021, le lundi 27 septembre 2021 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :



Eric Gbianza

Directeur Financier

eric.gbianza@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Laurent Levasseur

Président du Directoire

Laurent.levasseur@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Vivien Ferran

Relations Presse

vferran@actus.fr

+33.1.53.67.36.34

[1] Dont 1 419 579,00 € levés en 2020 et 559 282,50 € levés en 2021

