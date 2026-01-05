BLUELINEA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Versailles, le 5 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bluelinea à la société de Bourse Allinvest, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 291 titres BLUELINEA

14 302,34 €

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 319

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 299

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 48 692 titres pour 25 478,27 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 61 989 titres pour 34 645,57 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

54 588 titres BLUELINEA

5 591,94 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

3 446 titres BLUELINEA

12 501,52 €

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2025, le 8 janvier 2026 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Jérôme Fabreguettes Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Fatou-Kiné N'diaye

Relations Presse

fndiaye@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

ACHATS VENTES DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) 01/07/2025 1 1 0,53 € 01/07/2025 - € 01/07/2025 - € 01/07/2025 4 251 134,27 € 02/07/2025 1 1 0,54 € 02/07/2025 - € 02/07/2025 - € 02/07/2025 2 126 68,04 € 03/07/2025 6 251 131,80 € 03/07/2025 - € 03/07/2025 - € 03/07/2025 3 375 198,12 € 04/07/2025 1 1 0,53 € 04/07/2025 - € 04/07/2025 - € 04/07/2025 2 126 66,78 € 07/07/2025 1 1 0,54 € 07/07/2025 - € 07/07/2025 - € 07/07/2025 3 125 67,50 € 08/07/2025 1 1 0,54 € 08/07/2025 - € 09/07/2025 2 11 5,84 € 09/07/2025 - € 09/07/2025 - € 09/07/2025 3 126 68,04 € 10/07/2025 1 1 0,55 € 10/07/2025 - € 11/07/2025 6 341 179,74 € 11/07/2025 - € 14/07/2025 6 3 501 1 771,03 € 14/07/2025 - € 15/07/2025 4 301 147,00 € 15/07/2025 - € 15/07/2025 - € 15/07/2025 2 501 250,50 € 16/07/2025 1 1 0,50 € 16/07/2025 - € 16/07/2025 - € 16/07/2025 1 1 0,50 € 17/07/2025 6 496 229,70 € 17/07/2025 - € 18/07/2025 3 406 186,78 € 18/07/2025 - € 21/07/2025 3 351 162,98 € 21/07/2025 - € 22/07/2025 - € 22/07/2025 12 3899 1 975,14 € 23/07/2025 6 1 050 541,75 € 23/07/2025 - € 24/07/2025 2 201 100,11 € 24/07/2025 - € 25/07/2025 - € 25/07/2025 1 1 0,51 € 28/07/2025 1 250 130,00 € 28/07/2025 - € 28/07/2025 - € 28/07/2025 9 1026 571,29 € 29/07/2025 9 1 866 1 188,23 € 29/07/2025 - € 29/07/2025 - € 29/07/2025 20 5451 3 483,83 € 30/07/2025 8 908 535,50 € 30/07/2025 - € 30/07/2025 - € 30/07/2025 2 201 120,61 € 31/07/2025 5 583 339,84 € 31/07/2025 - € 31/07/2025 - € 31/07/2025 7 1801 1 101,60 € 01/08/2025 2 152 91,21 € 01/08/2025 - € 01/08/2025 - € 01/08/2025 2 141 86,01 € 04/08/2025 1 1 0,61 € 04/08/2025 - € 04/08/2025 - € 04/08/2025 6 361 220,21 € 05/08/2025 1 1 0,61 € 05/08/2025 - € 05/08/2025 - € 05/08/2025 1 1 0,61 € 06/08/2025 3 28 16,81 € 06/08/2025 - € 06/08/2025 - € 06/08/2025 2 501 310,61 € 07/08/2025 3 73 43,80 € 07/08/2025 - € 07/08/2025 - € 07/08/2025 1 1 0,60 € 08/08/2025 2 251 148,10 € 08/08/2025 - € 08/08/2025 - € 08/08/2025 1 1 0,60 € 11/08/2025 10 2 397 1 315,85 € 11/08/2025 - € 11/08/2025 - € 11/08/2025 2 500 280,00 € 12/08/2025 10 5 301 2 665,54 € 12/08/2025 - € 12/08/2025 - € 12/08/2025 6 1650 861,00 € 13/08/2025 1 1 0,54 € 13/08/2025 - € 13/08/2025 - € 13/08/2025 1 1 0,54 € 14/08/2025 1 1 0,54 € 14/08/2025 - € 14/08/2025 - € 14/08/2025 1 1 0,54 € 15/08/2025 1 1 0,54 € 15/08/2025 - € 15/08/2025 - € 15/08/2025 1 1 0,54 € 18/08/2025 2 200 106,00 € 18/08/2025 - € 19/08/2025 1 1 0,53 € 19/08/2025 - € 19/08/2025 - € 19/08/2025 1 1 0,53 € 20/08/2025 1 1 0,53 € 20/08/2025 - € 20/08/2025 - € 20/08/2025 1 1 0,53 € 21/08/2025 3 201 106,53 € 21/08/2025 - € 21/08/2025 - € 21/08/2025 1 1 0,53 € 22/08/2025 - € 22/08/2025 2 4 2,16 € 25/08/2025 2 29 15,38 € 25/08/2025 - € 25/08/2025 - € 25/08/2025 4 846 461,84 € 26/08/2025 3 71 37,63 € 26/08/2025 - € 26/08/2025 - € 26/08/2025 1 1 0,53 € 27/08/2025 1 1 0,53 € 27/08/2025 - € 28/08/2025 1 1 0,53 € 28/08/2025 - € 29/08/2025 1 1 0,53 € 29/08/2025 - € 01/09/2025 1 1 0,53 € 01/09/2025 - € 01/09/2025 - € 01/09/2025 1 1 0,53 € 02/09/2025 3 500 260,01 € 02/09/2025 - € 02/09/2025 - € 02/09/2025 1 1 0,53 € 03/09/2025 3 252 128,54 € 03/09/2025 - € 03/09/2025 - € 03/09/2025 1 1 0,52 € 04/09/2025 9 1 431 699,19 € 04/09/2025 - € 04/09/2025 - € 04/09/2025 4 1141 571,91 € 05/09/2025 1 1 0,47 € 05/09/2025 - € 05/09/2025 - € 05/09/2025 1 1 0,47 € 08/09/2025 4 501 235,47 € 08/09/2025 - € 08/09/2025 - € 08/09/2025 1 1 0,47 € 09/09/2025 1 1 0,47 € 09/09/2025 - € 09/09/2025 - € 09/09/2025 6 1701 837,47 € 10/09/2025 5 751 369,01 € 10/09/2025 - € 10/09/2025 - € 10/09/2025 1 1 0,51 € 11/09/2025 2 251 120,48 € 11/09/2025 - € 11/09/2025 - € 11/09/2025 3 501 245,48 € 12/09/2025 1 1 0,50 € 12/09/2025 - € 12/09/2025 - € 12/09/2025 1 1 0,50 € 15/09/2025 1 1 0,50 € 15/09/2025 - € 15/09/2025 - € 15/09/2025 1 1 0,50 € 16/09/2025 2 11 5,32 € 16/09/2025 - € 16/09/2025 - € 16/09/2025 2 21 10,46 € 17/09/2025 1 1 0,50 € 17/09/2025 - € 17/09/2025 - € 17/09/2025 1 1 0,50 € 18/09/2025 1 1 0,50 € 18/09/2025 - € 18/09/2025 - € 18/09/2025 1 1 0,50 € 19/09/2025 1 1 0,50 € 19/09/2025 - € 19/09/2025 - € 19/09/2025 1 1 0,50 € 22/09/2025 3 9 4,41 € 22/09/2025 - € 23/09/2025 3 93 45,57 € 23/09/2025 - € 23/09/2025 - € 23/09/2025 1 1 0,49 € 24/09/2025 2 151 73,69 € 24/09/2025 - € 24/09/2025 - € 24/09/2025 1 1 0,49 € 25/09/2025 1 1 0,49 € 25/09/2025 - € 25/09/2025 - € 25/09/2025 1 1 0,49 € 26/09/2025 6 1 501 727,65 € 26/09/2025 - € 26/09/2025 - € 26/09/2025 1 1 0,49 € 29/09/2025 1 1 0,49 € 29/09/2025 - € 29/09/2025 - € 29/09/2025 1 1 0,49 € 30/09/2025 2 161 77,29 € 30/09/2025 - € 30/09/2025 - € 30/09/2025 2 501 245,49 € 01/10/2025 - € 01/10/2025 1 1 0,48 € 02/10/2025 2 701 336,48 € 02/10/2025 - € 02/10/2025 - € 02/10/2025 1 1 0,48 € 03/10/2025 1 1 0,48 € 03/10/2025 - € 03/10/2025 - € 03/10/2025 1 1 0,48 € 06/10/2025 3 501 245,48 € 06/10/2025 - € 06/10/2025 - € 06/10/2025 3 502 251,00 € 07/10/2025 17 3 580 2 203,74 € 07/10/2025 - € 07/10/2025 - € 07/10/2025 34 15361 9 276,75 € 08/10/2025 6 1 101 691,60 € 08/10/2025 - € 08/10/2025 - € 08/10/2025 12 3813 2 403,40 € 09/10/2025 11 2 154 1 326,43 € 09/10/2025 - € 09/10/2025 - € 09/10/2025 7 2234 1 469,07 € 10/10/2025 14 4 751 2 428,06 € 10/10/2025 - € 10/10/2025 - € 10/10/2025 1 400 212,00 € 13/10/2025 1 1 0,50 € 13/10/2025 - € 14/10/2025 - € 14/10/2025 2 500 250,00 € 15/10/2025 1 1 0,50 € 15/10/2025 - € 15/10/2025 - € 15/10/2025 1 1 0,50 € 16/10/2025 1 1 0,50 € 16/10/2025 - € 16/10/2025 - € 16/10/2025 2 401 204,50 € 17/10/2025 1 1 0,51 € 17/10/2025 - € 17/10/2025 - € 17/10/2025 4 601 312,52 € 20/10/2025 3 501 253,01 € 20/10/2025 - € 20/10/2025 - € 20/10/2025 2 501 260,51 € 21/10/2025 - € 21/10/2025 1 1 0,50 € 22/10/2025 1 1 0,50 € 22/10/2025 - € 23/10/2025 1 1 0,50 € 23/10/2025 - € 24/10/2025 - € 24/10/2025 1 1 0,50 € 27/10/2025 1 1 0,50 € 27/10/2025 - € 28/10/2025 1 1 0,50 € 28/10/2025 - € 29/10/2025 3 751 365,50 € 29/10/2025 - € 30/10/2025 - € 30/10/2025 2 501 245,48 € 31/10/2025 - € 31/10/2025 1 1 0,49 € 03/11/2025 1 1 0,49 € 03/11/2025 - € 03/11/2025 - € 03/11/2025 2 200 100,00 € 04/11/2025 1 1 0,49 € 04/11/2025 - € 04/11/2025 - € 04/11/2025 1 1 0,49 € 05/11/2025 1 1 0,49 € 05/11/2025 - € 05/11/2025 - € 05/11/2025 1 1 0,49 € 06/11/2025 1 1 0,49 € 06/11/2025 - € 06/11/2025 - € 06/11/2025 3 501 250,49 € 07/11/2025 1 1 0,50 € 07/11/2025 - € 07/11/2025 - € 07/11/2025 8 1981 1 032,66 € 10/11/2025 9 1 501 758,03 € 10/11/2025 - € 10/11/2025 - € 10/11/2025 1 500,00 245,00 € 11/11/2025 1 1 0,49 € 11/11/2025 - € 11/11/2025 - € 11/11/2025 1 1 0,49 € 12/11/2025 - € 12/11/2025 2 501 245,49 € 13/11/2025 1 1 0,49 € 13/11/2025 - € 13/11/2025 - € 13/11/2025 2 211 105,49 € 14/11/2025 1 1 0,50 € 14/11/2025 - € 14/11/2025 - € 14/11/2025 5 301 150,60 € 17/11/2025 5 461 228,00 € 17/11/2025 - € 18/11/2025 2 300 149,50 € 18/11/2025 - € 18/11/2025 - € 18/11/2025 4 1001 505,59 € 19/11/2025 5 701 345,99 € 19/11/2025 - € 19/11/2025 - € 19/11/2025 3 1001 505,49 € 20/11/2025 3 501 237,98 € 20/11/2025 - € 20/11/2025 - € 20/11/2025 3 1001 485,48 € 21/11/2025 - € 21/11/2025 1 1 0,48 € 24/11/2025 - € 24/11/2025 3 562 275,98 € 25/11/2025 1 1 0,48 € 25/11/2025 - € 25/11/2025 - € 25/11/2025 5 1441 720,50 € 26/11/2025 3 501 253,01 € 26/11/2025 - € 27/11/2025 1 1 0,50 € 27/11/2025 - € 28/11/2025 2 126 61,75 € 28/11/2025 - € 28/11/2025 - € 28/11/2025 2 40 20,39 € 01/12/2025 2 111 55,51 € 01/12/2025 - € 01/12/2025 - € 01/12/2025 1 1 0,51 € 02/12/2025 6 465 227,27 € 02/12/2025 - € 02/12/2025 - € 02/12/2025 1 1 0,50 € 03/12/2025 5 802 384,98 € 03/12/2025 - € 04/12/2025 1 1 0,47 € 04/12/2025 - € 04/12/2025 - € 04/12/2025 2 108 51,83 € 05/12/2025 2 251 115,48 € 05/12/2025 - € 05/12/2025 - € 05/12/2025 2 11 5,28 € 08/12/2025 1 1 0,46 € 08/12/2025 - € 08/12/2025 - € 08/12/2025 2 501 235,46 € 09/12/2025 2 251 115,47 € 09/12/2025 - € 09/12/2025 - € 09/12/2025 1 1 0,47 € 10/12/2025 - € 10/12/2025 3 721 333,85 € 11/12/2025 1 1 0,46 € 11/12/2025 - € 11/12/2025 - € 11/12/2025 1 1 0,46 € 12/12/2025 - € 12/12/2025 2 501 230,46 € 15/12/2025 - € 15/12/2025 1 1 0,46 € 16/12/2025 3 2 751 1 237,96 € 16/12/2025 - € 16/12/2025 - € 16/12/2025 2 281 132,06 € 17/12/2025 - € 17/12/2025 1 1 0,45 € 18/12/2025 - € 18/12/2025 3 501 230,45 € 19/12/2025 2 60 27,00 € 19/12/2025 - € 19/12/2025 - € 19/12/2025 2 501 235,46 € 22/12/2025 4 559 255,24 € 22/12/2025 - € 22/12/2025 - € 22/12/2025 1 1 0,47 € 23/12/2025 1 1 0,46 € 23/12/2025 - € 23/12/2025 - € 23/12/2025 2 501 235,46 € 24/12/2025 - € 24/12/2025 3 383 183,84 € 29/12/2025 2 30 14,11 € 29/12/2025 - € 29/12/2025 - € 29/12/2025 1 1 0,48 € 30/12/2025 1 250 118,00 € 30/12/2025 - € 30/12/2025 - € 30/12/2025 3 501 245,49 € 31/12/2025 1 150 73,50 € 31/12/2025 - € 31/12/2025 - € 31/12/2025 4 1501 735,47 € Total 319 48692 25 478,27 € 299 61989 34 645,57 €