BLUELINEA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Versailles, le 5 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bluelinea à la société de Bourse Allinvest, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 41 291 titres BLUELINEA
- 14 302,34 €
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 319
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 299
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 48 692 titres pour 25 478,27 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 61 989 titres pour 34 645,57 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 54 588 titres BLUELINEA
- 5 591,94 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 3 446 titres BLUELINEA
- 12 501,52 €
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2025, le 8 janvier 2026 (avant Bourse)
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
|ACHATS
|VENTES
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux(EUR)
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux(EUR)
|01/07/2025
|1
|1
|0,53 €
|01/07/2025
|- €
|01/07/2025
|- €
|01/07/2025
|4
|251
|134,27 €
|02/07/2025
|1
|1
|0,54 €
|02/07/2025
|- €
|02/07/2025
|- €
|02/07/2025
|2
|126
|68,04 €
|03/07/2025
|6
|251
|131,80 €
|03/07/2025
|- €
|03/07/2025
|- €
|03/07/2025
|3
|375
|198,12 €
|04/07/2025
|1
|1
|0,53 €
|04/07/2025
|- €
|04/07/2025
|- €
|04/07/2025
|2
|126
|66,78 €
|07/07/2025
|1
|1
|0,54 €
|07/07/2025
|- €
|07/07/2025
|- €
|07/07/2025
|3
|125
|67,50 €
|08/07/2025
|1
|1
|0,54 €
|08/07/2025
|- €
|09/07/2025
|2
|11
|5,84 €
|09/07/2025
|- €
|09/07/2025
|- €
|09/07/2025
|3
|126
|68,04 €
|10/07/2025
|1
|1
|0,55 €
|10/07/2025
|- €
|11/07/2025
|6
|341
|179,74 €
|11/07/2025
|- €
|14/07/2025
|6
|3 501
|1 771,03 €
|14/07/2025
|- €
|15/07/2025
|4
|301
|147,00 €
|15/07/2025
|- €
|15/07/2025
|- €
|15/07/2025
|2
|501
|250,50 €
|16/07/2025
|1
|1
|0,50 €
|16/07/2025
|- €
|16/07/2025
|- €
|16/07/2025
|1
|1
|0,50 €
|17/07/2025
|6
|496
|229,70 €
|17/07/2025
|- €
|18/07/2025
|3
|406
|186,78 €
|18/07/2025
|- €
|21/07/2025
|3
|351
|162,98 €
|21/07/2025
|- €
|22/07/2025
|- €
|22/07/2025
|12
|3899
|1 975,14 €
|23/07/2025
|6
|1 050
|541,75 €
|23/07/2025
|- €
|24/07/2025
|2
|201
|100,11 €
|24/07/2025
|- €
|25/07/2025
|- €
|25/07/2025
|1
|1
|0,51 €
|28/07/2025
|1
|250
|130,00 €
|28/07/2025
|- €
|28/07/2025
|- €
|28/07/2025
|9
|1026
|571,29 €
|29/07/2025
|9
|1 866
|1 188,23 €
|29/07/2025
|- €
|29/07/2025
|- €
|29/07/2025
|20
|5451
|3 483,83 €
|30/07/2025
|8
|908
|535,50 €
|30/07/2025
|- €
|30/07/2025
|- €
|30/07/2025
|2
|201
|120,61 €
|31/07/2025
|5
|583
|339,84 €
|31/07/2025
|- €
|31/07/2025
|- €
|31/07/2025
|7
|1801
|1 101,60 €
|01/08/2025
|2
|152
|91,21 €
|01/08/2025
|- €
|01/08/2025
|- €
|01/08/2025
|2
|141
|86,01 €
|04/08/2025
|1
|1
|0,61 €
|04/08/2025
|- €
|04/08/2025
|- €
|04/08/2025
|6
|361
|220,21 €
|05/08/2025
|1
|1
|0,61 €
|05/08/2025
|- €
|05/08/2025
|- €
|05/08/2025
|1
|1
|0,61 €
|06/08/2025
|3
|28
|16,81 €
|06/08/2025
|- €
|06/08/2025
|- €
|06/08/2025
|2
|501
|310,61 €
|07/08/2025
|3
|73
|43,80 €
|07/08/2025
|- €
|07/08/2025
|- €
|07/08/2025
|1
|1
|0,60 €
|08/08/2025
|2
|251
|148,10 €
|08/08/2025
|- €
|08/08/2025
|- €
|08/08/2025
|1
|1
|0,60 €
|11/08/2025
|10
|2 397
|1 315,85 €
|11/08/2025
|- €
|11/08/2025
|- €
|11/08/2025
|2
|500
|280,00 €
|12/08/2025
|10
|5 301
|2 665,54 €
|12/08/2025
|- €
|12/08/2025
|- €
|12/08/2025
|6
|1650
|861,00 €
|13/08/2025
|1
|1
|0,54 €
|13/08/2025
|- €
|13/08/2025
|- €
|13/08/2025
|1
|1
|0,54 €
|14/08/2025
|1
|1
|0,54 €
|14/08/2025
|- €
|14/08/2025
|- €
|14/08/2025
|1
|1
|0,54 €
|15/08/2025
|1
|1
|0,54 €
|15/08/2025
|- €
|15/08/2025
|- €
|15/08/2025
|1
|1
|0,54 €
|18/08/2025
|2
|200
|106,00 €
|18/08/2025
|- €
|19/08/2025
|1
|1
|0,53 €
|19/08/2025
|- €
|19/08/2025
|- €
|19/08/2025
|1
|1
|0,53 €
|20/08/2025
|1
|1
|0,53 €
|20/08/2025
|- €
|20/08/2025
|- €
|20/08/2025
|1
|1
|0,53 €
|21/08/2025
|3
|201
|106,53 €
|21/08/2025
|- €
|21/08/2025
|- €
|21/08/2025
|1
|1
|0,53 €
|22/08/2025
|- €
|22/08/2025
|2
|4
|2,16 €
|25/08/2025
|2
|29
|15,38 €
|25/08/2025
|- €
|25/08/2025
|- €
|25/08/2025
|4
|846
|461,84 €
|26/08/2025
|3
|71
|37,63 €
|26/08/2025
|- €
|26/08/2025
|- €
|26/08/2025
|1
|1
|0,53 €
|27/08/2025
|1
|1
|0,53 €
|27/08/2025
|- €
|28/08/2025
|1
|1
|0,53 €
|28/08/2025
|- €
|29/08/2025
|1
|1
|0,53 €
|29/08/2025
|- €
|01/09/2025
|1
|1
|0,53 €
|01/09/2025
|- €
|01/09/2025
|- €
|01/09/2025
|1
|1
|0,53 €
|02/09/2025
|3
|500
|260,01 €
|02/09/2025
|- €
|02/09/2025
|- €
|02/09/2025
|1
|1
|0,53 €
|03/09/2025
|3
|252
|128,54 €
|03/09/2025
|- €
|03/09/2025
|- €
|03/09/2025
|1
|1
|0,52 €
|04/09/2025
|9
|1 431
|699,19 €
|04/09/2025
|- €
|04/09/2025
|- €
|04/09/2025
|4
|1141
|571,91 €
|05/09/2025
|1
|1
|0,47 €
|05/09/2025
|- €
|05/09/2025
|- €
|05/09/2025
|1
|1
|0,47 €
|08/09/2025
|4
|501
|235,47 €
|08/09/2025
|- €
|08/09/2025
|- €
|08/09/2025
|1
|1
|0,47 €
|09/09/2025
|1
|1
|0,47 €
|09/09/2025
|- €
|09/09/2025
|- €
|09/09/2025
|6
|1701
|837,47 €
|10/09/2025
|5
|751
|369,01 €
|10/09/2025
|- €
|10/09/2025
|- €
|10/09/2025
|1
|1
|0,51 €
|11/09/2025
|2
|251
|120,48 €
|11/09/2025
|- €
|11/09/2025
|- €
|11/09/2025
|3
|501
|245,48 €
|12/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|12/09/2025
|- €
|12/09/2025
|- €
|12/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|15/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|15/09/2025
|- €
|15/09/2025
|- €
|15/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|16/09/2025
|2
|11
|5,32 €
|16/09/2025
|- €
|16/09/2025
|- €
|16/09/2025
|2
|21
|10,46 €
|17/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|17/09/2025
|- €
|17/09/2025
|- €
|17/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|18/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|18/09/2025
|- €
|18/09/2025
|- €
|18/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|19/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|19/09/2025
|- €
|19/09/2025
|- €
|19/09/2025
|1
|1
|0,50 €
|22/09/2025
|3
|9
|4,41 €
|22/09/2025
|- €
|23/09/2025
|3
|93
|45,57 €
|23/09/2025
|- €
|23/09/2025
|- €
|23/09/2025
|1
|1
|0,49 €
|24/09/2025
|2
|151
|73,69 €
|24/09/2025
|- €
|24/09/2025
|- €
|24/09/2025
|1
|1
|0,49 €
|25/09/2025
|1
|1
|0,49 €
|25/09/2025
|- €
|25/09/2025
|- €
|25/09/2025
|1
|1
|0,49 €
|26/09/2025
|6
|1 501
|727,65 €
|26/09/2025
|- €
|26/09/2025
|- €
|26/09/2025
|1
|1
|0,49 €
|29/09/2025
|1
|1
|0,49 €
|29/09/2025
|- €
|29/09/2025
|- €
|29/09/2025
|1
|1
|0,49 €
|30/09/2025
|2
|161
|77,29 €
|30/09/2025
|- €
|30/09/2025
|- €
|30/09/2025
|2
|501
|245,49 €
|01/10/2025
|- €
|01/10/2025
|1
|1
|0,48 €
|02/10/2025
|2
|701
|336,48 €
|02/10/2025
|- €
|02/10/2025
|- €
|02/10/2025
|1
|1
|0,48 €
|03/10/2025
|1
|1
|0,48 €
|03/10/2025
|- €
|03/10/2025
|- €
|03/10/2025
|1
|1
|0,48 €
|06/10/2025
|3
|501
|245,48 €
|06/10/2025
|- €
|06/10/2025
|- €
|06/10/2025
|3
|502
|251,00 €
|07/10/2025
|17
|3 580
|2 203,74 €
|07/10/2025
|- €
|07/10/2025
|- €
|07/10/2025
|34
|15361
|9 276,75 €
|08/10/2025
|6
|1 101
|691,60 €
|08/10/2025
|- €
|08/10/2025
|- €
|08/10/2025
|12
|3813
|2 403,40 €
|09/10/2025
|11
|2 154
|1 326,43 €
|09/10/2025
|- €
|09/10/2025
|- €
|09/10/2025
|7
|2234
|1 469,07 €
|10/10/2025
|14
|4 751
|2 428,06 €
|10/10/2025
|- €
|10/10/2025
|- €
|10/10/2025
|1
|400
|212,00 €
|13/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|13/10/2025
|- €
|14/10/2025
|- €
|14/10/2025
|2
|500
|250,00 €
|15/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|15/10/2025
|- €
|15/10/2025
|- €
|15/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|16/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|16/10/2025
|- €
|16/10/2025
|- €
|16/10/2025
|2
|401
|204,50 €
|17/10/2025
|1
|1
|0,51 €
|17/10/2025
|- €
|17/10/2025
|- €
|17/10/2025
|4
|601
|312,52 €
|20/10/2025
|3
|501
|253,01 €
|20/10/2025
|- €
|20/10/2025
|- €
|20/10/2025
|2
|501
|260,51 €
|21/10/2025
|- €
|21/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|22/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|22/10/2025
|- €
|23/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|23/10/2025
|- €
|24/10/2025
|- €
|24/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|27/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|27/10/2025
|- €
|28/10/2025
|1
|1
|0,50 €
|28/10/2025
|- €
|29/10/2025
|3
|751
|365,50 €
|29/10/2025
|- €
|30/10/2025
|- €
|30/10/2025
|2
|501
|245,48 €
|31/10/2025
|- €
|31/10/2025
|1
|1
|0,49 €
|03/11/2025
|1
|1
|0,49 €
|03/11/2025
|- €
|03/11/2025
|- €
|03/11/2025
|2
|200
|100,00 €
|04/11/2025
|1
|1
|0,49 €
|04/11/2025
|- €
|04/11/2025
|- €
|04/11/2025
|1
|1
|0,49 €
|05/11/2025
|1
|1
|0,49 €
|05/11/2025
|- €
|05/11/2025
|- €
|05/11/2025
|1
|1
|0,49 €
|06/11/2025
|1
|1
|0,49 €
|06/11/2025
|- €
|06/11/2025
|- €
|06/11/2025
|3
|501
|250,49 €
|07/11/2025
|1
|1
|0,50 €
|07/11/2025
|- €
|07/11/2025
|- €
|07/11/2025
|8
|1981
|1 032,66 €
|10/11/2025
|9
|1 501
|758,03 €
|10/11/2025
|- €
|10/11/2025
|- €
|10/11/2025
|1
|500,00
|245,00 €
|11/11/2025
|1
|1
|0,49 €
|11/11/2025
|- €
|11/11/2025
|- €
|11/11/2025
|1
|1
|0,49 €
|12/11/2025
|- €
|12/11/2025
|2
|501
|245,49 €
|13/11/2025
|1
|1
|0,49 €
|13/11/2025
|- €
|13/11/2025
|- €
|13/11/2025
|2
|211
|105,49 €
|14/11/2025
|1
|1
|0,50 €
|14/11/2025
|- €
|14/11/2025
|- €
|14/11/2025
|5
|301
|150,60 €
|17/11/2025
|5
|461
|228,00 €
|17/11/2025
|- €
|18/11/2025
|2
|300
|149,50 €
|18/11/2025
|- €
|18/11/2025
|- €
|18/11/2025
|4
|1001
|505,59 €
|19/11/2025
|5
|701
|345,99 €
|19/11/2025
|- €
|19/11/2025
|- €
|19/11/2025
|3
|1001
|505,49 €
|20/11/2025
|3
|501
|237,98 €
|20/11/2025
|- €
|20/11/2025
|- €
|20/11/2025
|3
|1001
|485,48 €
|21/11/2025
|- €
|21/11/2025
|1
|1
|0,48 €
|24/11/2025
|- €
|24/11/2025
|3
|562
|275,98 €
|25/11/2025
|1
|1
|0,48 €
|25/11/2025
|- €
|25/11/2025
|- €
|25/11/2025
|5
|1441
|720,50 €
|26/11/2025
|3
|501
|253,01 €
|26/11/2025
|- €
|27/11/2025
|1
|1
|0,50 €
|27/11/2025
|- €
|28/11/2025
|2
|126
|61,75 €
|28/11/2025
|- €
|28/11/2025
|- €
|28/11/2025
|2
|40
|20,39 €
|01/12/2025
|2
|111
|55,51 €
|01/12/2025
|- €
|01/12/2025
|- €
|01/12/2025
|1
|1
|0,51 €
|02/12/2025
|6
|465
|227,27 €
|02/12/2025
|- €
|02/12/2025
|- €
|02/12/2025
|1
|1
|0,50 €
|03/12/2025
|5
|802
|384,98 €
|03/12/2025
|- €
|04/12/2025
|1
|1
|0,47 €
|04/12/2025
|- €
|04/12/2025
|- €
|04/12/2025
|2
|108
|51,83 €
|05/12/2025
|2
|251
|115,48 €
|05/12/2025
|- €
|05/12/2025
|- €
|05/12/2025
|2
|11
|5,28 €
|08/12/2025
|1
|1
|0,46 €
|08/12/2025
|- €
|08/12/2025
|- €
|08/12/2025
|2
|501
|235,46 €
|09/12/2025
|2
|251
|115,47 €
|09/12/2025
|- €
|09/12/2025
|- €
|09/12/2025
|1
|1
|0,47 €
|10/12/2025
|- €
|10/12/2025
|3
|721
|333,85 €
|11/12/2025
|1
|1
|0,46 €
|11/12/2025
|- €
|11/12/2025
|- €
|11/12/2025
|1
|1
|0,46 €
|12/12/2025
|- €
|12/12/2025
|2
|501
|230,46 €
|15/12/2025
|- €
|15/12/2025
|1
|1
|0,46 €
|16/12/2025
|3
|2 751
|1 237,96 €
|16/12/2025
|- €
|16/12/2025
|- €
|16/12/2025
|2
|281
|132,06 €
|17/12/2025
|- €
|17/12/2025
|1
|1
|0,45 €
|18/12/2025
|- €
|18/12/2025
|3
|501
|230,45 €
|19/12/2025
|2
|60
|27,00 €
|19/12/2025
|- €
|19/12/2025
|- €
|19/12/2025
|2
|501
|235,46 €
|22/12/2025
|4
|559
|255,24 €
|22/12/2025
|- €
|22/12/2025
|- €
|22/12/2025
|1
|1
|0,47 €
|23/12/2025
|1
|1
|0,46 €
|23/12/2025
|- €
|23/12/2025
|- €
|23/12/2025
|2
|501
|235,46 €
|24/12/2025
|- €
|24/12/2025
|3
|383
|183,84 €
|29/12/2025
|2
|30
|14,11 €
|29/12/2025
|- €
|29/12/2025
|- €
|29/12/2025
|1
|1
|0,48 €
|30/12/2025
|1
|250
|118,00 €
|30/12/2025
|- €
|30/12/2025
|- €
|30/12/2025
|3
|501
|245,49 €
|31/12/2025
|1
|150
|73,50 €
|31/12/2025
|- €
|31/12/2025
|- €
|31/12/2025
|4
|1501
|735,47 €
|Total
|319
|48692
|25 478,27 €
|299
|61989
|34 645,57 €
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
https://www.actusnews.com/news/95747-cp_bluelinea_liquidite_s2_2025.pdf
