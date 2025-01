Bluelinea a vu son activité reculer légèrement en 2024

(AOF) - Bluelinea (+0,98% à 1,03 euro) annonce un chiffre d'affaires consolidé 2024 à 9,44 millions d’euros contre 9,82 millions en 2023. Le spécialiste de la silver économie justifie ce retrait de 4% par "l'attentisme grandissant de l'ensemble de ses clients" dans un contexte politique hors norme (enchaînement des élections européennes et législatives puis absence de subventions liées à la dissolution de l'Assemblée nationale et incertitudes sur les évolutions fiscales). Bluelinea "a su faire preuve d'une solide résilience grâce à l'engagement sans faille des équipes".

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C de la plateforme Help 24/7, a généré un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros en 2024, contre 6,02 millions en 2023, soit une croissance purement organique de +1%, "porté par l'expansion du nombre de familles accompagnées par Bluelinea qui s'élève, à fin 2024, 68 091 abonnés".

L'activité B2B du pôle Établissements reste pour sa part pénalisée par "la crise économique et sociale sans précédent que traverse le secteur de l'hébergement des personnes âgées" (EHPAD, Résidences autonomie ou services) et enregistre un chiffre d'affaires de 3,34 millions d'euros contre 3,80 millions un an plus tôt.

AOF - EN SAVOIR PLUS