Bluelinea a réduit ses pertes opérationnelles au 1er semestre

(AOF) - Bluelinea (-2,15% à 0,91 euros), société spécialiste de la prise en charge des personnes âgées et handicapées a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort une perte nette de 1,22 million d'euros (contre 1,16 million un an plus tôt ). L'Ebitda est négatif à hauteur de 10000 euros contre -241 000 euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'affiche en repli de 7% à 4,55 millions d'euros. Grâce à l'amélioration de son Ebitda et à une réduction de son besoin en fonds de roulement, l'activité a généré un flux de trésorerie positif de 81 000 euros.

Bluelinea affichait une consommation de trésorerie de 873 000 euros au premier semestre 2023.

Le groupe a subi l'attentisme marqué de l'ensemble des clients au 2ème trimestre 2024, dans un contexte électoral hors norme (enchaînement des élections européennes et législatives). Après le "trou d'air" du 2ème trimestre 2024, Bluelinea annonce qu'elle "retrouve le chemin de la croissance" au 3ème trimestre avec un chiffre d'affaires en croissance de 4%, à 2,34 millions d'euros.

La société annonce qu'au 30 juin, elle disposait d'une trésorerie de 811 000 euros et qu'elle "estime ainsi être en mesure de pouvoir faire face à ses échéances financières au cours des 12 prochains mois".

