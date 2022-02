BlueBay AM ouvre une succursale en Espagne

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs BlueBay Asset Management continue son expansion dans le sud de l'Europe. Après l'Italie en 2020, la filiale de gestion obligataire de Royal Bank of Canada a ouvert une filiale dans la capitale espagnole Madrid dans l’optique de se développer davantage sur la péninsule ibérique et de renforcer sa collaboration avec le tierce partie marketeur local Capital Strategies Partners. Borja Mateo, directeur des ventes de BlueBay AM pour l’Europe, va déménager de Londres à Madrid pour devenir directeur régional. Le bureau espagnol de BlueBay servira également aux clients hispaniques de RBC Asset Management.