Blue Water présente une offre de 10 milliards de dollars pour la société mère de Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Water Acquisition Corp a déclaré vendredi avoir soumis une offre évaluée à 10 milliards de dollars pour la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum, qui comprend une proposition de règlement de 3,2 milliards de dollars aux détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement.

Un appel d'offres organisé par le tribunal pour PDV Holding afin de payer jusqu'à 15 créanciers a été clôturé le mois dernier après que des offres améliorées ont été reçues par un agent supervisant la vente aux enchères, mais le tribunal a déclaré qu'il autoriserait les offres non sollicitées après la date limite.

Blue Water Acquisition Corp BLUW.O est une société d'acquisition créée pour identifier et conclure des affaires avec des sociétés à fort potentiel dans divers secteurs.

La société propose des distributions en espèces ou en actions aux créanciers, ainsi qu'un règlement pour les détenteurs de l'obligation PDVSA 2020, qui seront payés soit en espèces, soit en actions de l'entité cotée en bourse qui détiendra Citgo.

"Notre proposition de 10 milliards de dollars offrirait aux créanciers un recouvrement immédiat et la possibilité de participer à l'avenir de Citgo en tant qu'entreprise publique américaine", a déclaré Joseph Hernandez, directeur général de Blue Water, dans un communiqué.