Blue Solutions et Bluebus s’associent avec Forsee Power pour le développement de la batterie du futur 100 % française et la fourniture de systèmes de batteries lithium-ion

Paris, le 09 mars 2023 – 17h45 – Blue Solutions et Bluebus, filiales du Groupe Bolloré, et Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE) annoncent avoir signé deux protocoles d’accord entérinant le lancement de nouveaux projets de collaboration. D’une part, Blue Solutions et Forsee Power amorcent le développement de systèmes de batteries tout-solide 100% français, disponibles sur le marché à partir de 2026. D’autre part, Bluebus et Forsee Power s’associent pour intégrer les derniers systèmes de batteries lithium-ion permettant d’élargir la gamme des bus 6 mètres et 12 mètres, et répondre ainsi à l’ensemble des attentes des marchés Européen, moyen-orientaux, et africains.



