Blue Owl vend 1,4 milliard de dollars de fonds de dette à des investisseurs du secteur des pensions et de l'assurance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Blue Owl vend ses actifs à 99,7 % de leur valeur nominale

*

Le produit de la vente servira à restituer du capital aux actionnaires et à rembourser la dette

*

La vente comprend des prêts accordés par 128 entreprises dans 27 secteurs d'activité

(Détails, commentaires d'analystes, réactions des actionnaires) par Isla Binnie

La société de capital privé Blue Owl Capital OWL.N , dont les actions ont été divisées par deux au cours de l'année écoulée, vend pour 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette, a déclaré la société mercredi, alors que le prêt direct et les valeurs logicielles sont de plus en plus sous pression. La société a indiqué qu'elle recevait99,7 % de la valeur nominale des prêts, ce qui signifie qu'elle est très proche deleur valeur d'origine. Ce prix correspond également au niveau auquel Blue Owl inscrit les actifs dans ses livres, un processus qui a fait l'objet d'un examen minutieux au cours de l'année écoulée, les investisseurs particuliers et institutionnels exigeant davantage de transparence de la part des gestionnaires d'actifs autres que les actions et les obligations traditionnelles.

Craig Packer, co-président de Blue Owl, a déclaré à Reuters que le prix de vente est "une déclaration extrêmement forte", en particulier lorsque "les investisseurs posent des questions sur les marques et la qualité du portefeuille, le risque concernant le logiciel, toutes les questions sont posées."

La vente intervient alors que les actions du secteur des logiciels ont été malmenées sur les marchés ces derniers mois, les pertes se répercutant sur les sociétés de crédit privées telles que Blue Owl qui ont financé une grande partie de la croissance de l'industrie. L'explosion des dépenses consacrées à l'intelligence artificielle est compensée par un effondrement réciproque des secteurs les plus vulnérables à ses perturbations, car la peur de l'intelligence artificielle tire également vers le bas les actions des secteurs du crédit privé, de l'immobilier, de l'analyse de données, des services juridiques et de l'assurance..

LE LOGICIEL EST LE SECTEUR LE PLUS IMPORTANT

La dette vendue par Blue Owl concerne 128 entreprises différentes dans 27 secteurs, mais la plus forte concentration (13 %) se trouve dans le secteur des logiciels et des services, qui a été durement touché, a indiqué la société. L'indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS a perdu environ 2 000 milliards de dollars depuis son pic d'octobre, la moitié des pertes ayant été enregistrées ce mois-ci.

La réaction des investisseurs à cette vente montre à quel point les particuliers fortunés qui ont investi dans le crédit privé sont nerveux, compte tenu de la récente chute des actions dans le secteur des logiciels et des inquiétudes persistantes en matière de crédit.

L'action de Blue Owl a clôturé la journée en hausse de 1,9 %, à 12,31 dollars, avant la publication de l'annonce. Elle a chuté d'environ 1,6 % après la publication de la nouvelle.

Les pertes subies par les valeurs logicielles se sont répercutées sur les gestionnaires d'actifs, et des sociétés comme Blue Owl ont été assaillies de questions au cours des dernières semaines concernant leurs investissements .

FUSION RETIRÉE

Les prêts sont détenus par trois fonds de crédit - 600 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp II, 400 millions de dollars dans Blue Owl Technology Income Corp et 400 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp OBDC.N . Le produit sera en partie utilisé pour payer les investisseurs de Blue Owl Capital Corp II, que la société a tenté sans succès de fusionner avec le fonds coté en bourse l'année dernière, et pour rembourser la dette, a déclaré la société. Les deux autres fonds utiliseront les liquidités pour rembourser leurs dettes.

Les actions du fonds coté en bourse ont bondi d'environ 4 % dans les échanges après bourse.

La société a retiré le plan de fusionprécédent à la suite des protestations des investisseurs qui ont fait chuter les actions de la société dans son ensemble. Selon M. Packer, les dirigeants ont commencé à discuter avec des acheteurs potentiels après l'échec de la fusion, afin de trouver un moyen de restituer du capital aux actionnaires. La vente est le type de transaction envisagé lorsque le fonds a été lancé il y a huit ans, a déclaré M. Packer.

Blue Owl a refusé de nommer les acheteurs, les décrivant comme "des investisseurs nord-américains de premier plan dans le domaine des pensions publiques et de l'assurance". Ils achètent tous des parts égales, a précisé M. Packer.

DES ÉVALUATIONS VALIDÉES

La vente permettra à Blue Owl Capital Corp II de restituer aux investisseurs jusqu'à 30 % de sa valeur nette d'inventaire actuelle, soit 2,35 dollars par action. Sur la base du dernier décompte d'actions publié, cela signifie que le paiement total s'élèvera à environ 268 millions de dollars.

Brian McKenna, analyste chez Citizens, a déclaré dans une note que l'opération signifiait que les évaluations étaient "conformes au marché et validées, selon nous", et a ajouté qu'il était "prudent" de prêter attention à ce fonds de détail relativement petit car "l'expérience de l'investisseur, en particulier dans le domaine de la richesse privée, est de loin le principal facteur de réussite dans le canal à long terme".

À l'avenir, Blue Owl Capital Corp II remplacera les offres publiques d'achat par un versement trimestriel aux actionnaires. Marc Lipschultz, co-directeur général de Blue Owl, a déclaré lasemaine dernière que le logiciel représentait 8 % de tous les actifs de la société .

Les investisseurs ont retiré 15,4 % des actifs de Blue Owl Technology Income Corp en janvier, après que la société a relevé la limite de rachat de 5 %. Les sociétés de logiciels représentent 46 % des actifs de ce fonds, a déclaré M. Packer.

"Nous aimons gérer ce fonds avec beaucoup de liquidités", a déclaré M. Packer.

"Les gens nous ont pressés sur ce point et nous avons reconnu qu'un secteur comme la santé, les technologies de l'information, est principalement constitué de logiciels", a ajouté M. Packer.