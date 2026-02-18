Blue Owl vend 1,4 milliard de dollars de fonds de dette à des investisseurs du secteur des pensions et de l'assurance

La société de capital privé Blue Owl Capital OWL.N , dont les actions ont été divisées par deux au cours de l'année écoulée, vend pour 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette, a indiqué la société mercredi, alors que les valeurs de prêts directs et de logiciels sont de plus en plus sous pression. La société a indiqué qu'elle recevait 99,7 % de la valeur nominale des prêts, ce qui signifie qu'elle est proche de la valeur d'origine de ces prêts. La dette concerne 128 entreprises différentes dans 27 secteurs d'activité, mais la plus grande concentration (13 %) se trouve dans le secteur des logiciels et des services, qui est très malmené, a indiqué la société. La vente intervient alors que les investisseurs ont vendu les actions du secteur des logiciels au cours des derniers mois, craignant que l'intelligence artificielle ne bouleverse leurs modèles d'entreprise.

La réaction des investisseurs à la vente sera un test pour savoir dans quelle mesure la récente chute des actions dans le secteur des logiciels et les inquiétudes persistantes concernant le crédit ont rendu plus nerveux les riches particuliers qui ont injecté des fonds dans le crédit privé. Les prêts sont détenus par trois fonds de crédit - 600 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp. II, 400 millions de dollars dans Blue Owl Technology Income Corp. et 400 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp. Corp. OBDC.N . Le produit de Blue Owl Capital Corp. II, que la société a tenté sans succès de fusionner avec le fonds coté en bourse l'année dernière, sera utilisé pour rembourser les investisseurs et réduire la dette, a déclaré la société. Les deux autres fonds utiliseront les liquidités pour rembourser leurs dettes. La société a retiré son projet de fusion à la suite des protestations des investisseurs qui ont fait chuter les actions de la société plus large.

Craig Packer, coprésident de Blue Owl, a déclaré à Reuters que les dirigeants avaient commencé à discuter avec des acheteurs potentiels après l'échec de la fusion, afin de restituer du capital aux actionnaires.

Blue Owl a refusé de nommer les acheteurs, les décrivant comme "des investisseurs nord-américains de premier plan dans le domaine des pensions publiques et de l'assurance". Ils achètent tous des parts égales, a précisé Craig Packer.

Craig Packer a déclaré que le prix de vente est "une déclaration extrêmement forte", en particulier lorsque "les investisseurs posent des questions sur les marques et la qualité du portefeuille, les risques liés aux logiciels, toutes les questions sont posées".

La vente permettra à Blue Owl Capital Corp II de restituer aux investisseurs 30 % de sa valeur nette d'inventaire actuelle, a indiqué la société. La dernière valeur déclarée pour ce fonds était de 944 millions de dollars.

À l'avenir, Blue Owl Capital Corp II remplacera les offres publiques d'achat par un versement trimestriel aux actionnaires. Ces dernières semaines, les gestionnaires d'actifs ont fait l'objet de nombreuses questions concernant leurs investissements dans les logiciels. Marc Lipschultz, co-directeur général de Blue Owl, a déclaré que les logiciels représentaient 8 % de l'ensemble des actifs de la société.

Les investisseurs ont retiré 15,4 % des actifs du fonds technologique de Blue Owl en janvier, après que la société a relevé la limite de rachat de 5 %. Les sociétés de logiciels représentent 46 % des actifs de ce fonds, a déclaré Craig Packer.

"Nous aimons gérer ce fonds avec beaucoup de liquidités", a déclaré Craig Packer. "Les gens nous ont pressés sur ce point et nous avons reconnu qu'un secteur comme la santé, les technologies de l'information, est principalement constitué de logiciels", a ajouté Craig Packer.