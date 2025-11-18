Blue Owl perd du terrain après avoir bloqué les rachats de parts d'un fonds de crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N reculent de 0,5% à 13,72 dollars avant bourse ** La société prend des mesures pour bloquer les rachats de l'un de ses fonds de crédit privés en vue d'une fusion

** Blue Owl prévoit de fusionner ses deux fonds de dette - Blue Owl Capital Corporation OBDC.N , cotée en bourse, avec la société de développement commercial non cotée Blue Owl Capital Corporation II

** OWL affirme que la fusion permettra de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité et de positionner les actionnaires pour une valeur à long terme, mais les investisseurs du fonds non coté ne peuvent pas racheter leur capital tant que l'opération n'est pas finalisée

** Le blocage des rachats a accru la nervosité dans le secteur du crédit privé, déjà mis à rude épreuve par les faillites de First Brands et du prêteur subprime Tricolor

** Les actions de Blue Owl ont baissé d'environ 41 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture