 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Blue Owl indique que l'exposition aux logiciels représente 8 % du total des actifs gérés
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'exposition totale de Blue Owl OWL.N au secteur des logiciels représente 8 % de ses actifs sous gestion, a indiqué le gestionnaire d'actifs alternatifs lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats jeudi.

L'action de la société, qui était en baisse de 6%, a été touchée cette semaine, les investisseurs s'inquiétant de l'exposition de l'industrie au secteur des logiciels, où ils ont accordé des prêts par le biais de crédits privés.

Valeurs associées

BLUE OWL CAP RG-A
11,505 USD NYSE -4,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank