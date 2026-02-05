Blue Owl indique que l'exposition aux logiciels représente 8 % du total des actifs gérés

L'exposition totale de Blue Owl OWL.N au secteur des logiciels représente 8 % de ses actifs sous gestion, a indiqué le gestionnaire d'actifs alternatifs lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats jeudi.

L'action de la société, qui était en baisse de 6%, a été touchée cette semaine, les investisseurs s'inquiétant de l'exposition de l'industrie au secteur des logiciels, où ils ont accordé des prêts par le biais de crédits privés.