Blue Owl envisage de relancer la fusion de fonds de crédit privés, en fonction du cours de l'action du fonds, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Owl envisage de fusionner OBDC et OBDC II lorsque les conditions du marché s'amélioreront, selon certaines sources

Il est peu probable que l'introduction en bourse de Blue Owl Capital Corporation II soit poursuivie, selon les sources

Blue Owl a abandonné la fusion des fonds OBDC au début du mois de novembre

Le co-président de Blue Owl déclare que la société n'envisage pas activement de relancer la fusion

(Ajout d'une déclaration de Blue Owl au paragraphe 3) par Anirban Sen

Blue Owl Capital OWL.N envisage de relancer un projet de fusion de deux de ses fonds de crédit privés si le cours de l'action du fonds le plus important s'améliore, alors que le gestionnaire d'actifs alternatifs évalue ses options après avoir été confronté à la réaction des investisseurs contre ce projet la semaine dernière, selon deux personnes familières avec le sujet.

Le gestionnaire d'actifs a été contraint d'abandonner un projet de fusion de son fonds OBDC OBDC.N coté en bourse et de Blue Owl Capital Corporation II le 19 novembre, après qu'un plan visant à fusionner les deux fonds, qui gelait les retraits du plus petit fonds et offrait à ses détenteurs le prix du plus grand fonds, a ébranlé les investisseurs.

Dans une déclaration à Reuters, Craig Packer, co-président de Blue Owl, a toutefois nié que la société envisageait activement de relancer la fusion à ce stade. "Il s'agit d'une annulation et non d'un report", a déclaré Craig Packer.

Blue Owl, qui estimait que la fusion des fonds était justifiée par la nécessité d'offrir une sortie aux actionnaires et de réduire les coûts, avait déclaré mercredi qu'elle prévoyait de réévaluer les alternatives pour les fonds à l'avenir et qu'elle voyait toujours l'intérêt d'une transaction.

Les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles, ont averti que rien n'avait été finalisé et n'ont pas précisé le calendrier d'une telle opération.

Le projet de Blue Owl fait suite à l'inquiétude manifestée par les investisseurs à l'égard du crédit au cours des derniers mois, où quelques faillites retentissantes ont ébranlé la confiance dans la qualité du crédit. Le crédit privé a fait l'objet d'une attention particulière, même si les dirigeants ont tenté de rassurer les investisseurs en soulignant que les taux de défaillance dans ce secteur restaient relativement faibles par rapport aux périodes historiques de tensions sur les marchés.

La relance de l'opération, qui n'a pas été signalée précédemment, dépend de l'amélioration du cours de l'action, de sorte que le fonds OBDC ne soit pas négocié avec une décote par rapport à sa valeur nette d'inventaire, ont ajouté les sources, ajoutant que toute fusion serait susceptible de se produire avant que le fonds OBDC II, non coté en bourse, ne soit soumis à un "événement de liquidité". Un tel événement devrait se produire d'ici la fin avril 2026 ou d'ici la fin avril 2027, selon une déclaration du fonds . L'événement de liquidité d'un fonds fait généralement référence à une transaction qui permettra d'encaisser les investisseurs, les cadres et les employés, par le biais d'options telles que la vente ou l'introduction en bourse. Les sources n'ont pas indiqué d'objectif spécifique pour le prix de l'action. Lorsque Blue Owl a annoncé la fusion, OBDC se négociait à une décote par rapport à la valeur nette d'inventaire de ses participations, ce qui signifie que les investisseurs de Blue Owl Capital Corporation II étaient confrontés à des pertes potentielles d'environ 20 % de la valeur de leurs participations, selon une présentation aux investisseurs de Blue Owl et les calculs de Reuters. Le fonds OBDC de Blue Owl OBDC.N a indiqué le 5 novembre, lors de l'annonce de la fusion, que sa valeur liquidative par action pour le troisième trimestre était de 14,89 dollars . Les actions du fonds se sont échangées jusqu'à 15,73 dollars et jusqu'à 11,65 dollars cette année, et ont clôturé vendredi à 12,34 dollars. La société a déclaré mercredi qu'elle permettrait aux investisseurs de retirer leur argent à partir du premier trimestre 2026.

Il est peu probable qu'un premier appel public à l'épargne indépendant de Blue Owl Capital Corporation II, qui est l'un des premiers fonds de crédit privé de Blue Owl pour les investisseurs particuliers, soit poursuivi, ont déclaré les sources, ajoutant qu'une fusion entre les deux fonds est le résultat le plus souhaitable pour l'entreprise et a un sens stratégique étant donné le chevauchement considérable dans les portefeuilles des deux fonds.

Lors d'interviews télévisées la semaine dernière, les dirigeants de Blue Owl ont déclaré que la société envisagerait toutes les options possibles, y compris la cotation du fonds ou la vente des actifs. "Il se peut que nous envisagions d'autres options au cours des prochains mois", a déclaré Craig Packer lors d'une interview accordée à Bloomberg TV.

Blue Owl a déclaré mercredi qu'elle continuait à croire aux mérites de la fusion des deux fonds, mais que la société "ne poursuivait plus la fusion à ce stade, compte tenu des conditions actuelles du marché".

LE BOOM DU CRÉDIT PRIVÉ

Le secteur du crédit privé a connu un essor sans précédent ces dernières années, les prêteurs non bancaires ayant saisi l'occasion, unique en son genre, d'accorder de gros prêts aux entreprises et de prendre des parts de marché aux prêteurs traditionnels de Wall Street, qui ont dû faire face à des restrictions pour accorder de tels prêts en raison d'une réglementation plus stricte.

La croissance rapide du secteur a incité les gestionnaires d'actifs à mettre en place des moyens de mettre le crédit privé à la portée des investisseurs ordinaires. La capacité de Blue Owl à apporter ses fonds à un événement de liquidité où les investisseurs encaissent est importante pour les marchés car elle pourrait aider à déterminer la demande pour de tels investissements à l'avenir. Au 30 septembre, le portefeuille de Blue Owl Capital Corporation II comprenait des participations dans 190 entreprises d'une valeur totale de 1,7 milliard de dollars, tandis que l'OBDC détenait des investissements dans 238 entreprises d'une valeur totale de 17,1 milliards de dollars, selon un document déposé à l'adresse .

"La façon la plus relutive de procéder serait de fusionner (Blue Owl Capital Corporation II) avec OBDC - c'est le meilleur résultat pour les actionnaires car il y a une relution des bénéfices. Si OBDC se négocie à un prix proche de sa valeur comptable, il est tout à fait possible qu'elle revienne sur sa décision", a déclaré Mitchel Penn, analyste principal qui couvre les sociétés de développement des entreprises (BDCs) chez Oppenheimer & Co, lors d'une interview. Les fusions entre fonds ont été assez fréquentes dans le secteur du crédit privé ces dernières années. L'année dernière, Secured Lending, le fonds de crédit coté en bourse de Carlyle, a conclu un accord pour reprendre le fonds privé Secured Lending III de la société, a déclaré cette dernière à l'adresse . En 2019, Goldman Sachs a fusionné sa BDC cotée en bourse avec sa Middle Market Lending Corp privée, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse .