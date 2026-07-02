Blue Owl en pleine ascension alors que le ralentissement des rachats laisse entrevoir un tournant sur le marché du crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** Les actions de Blue Owl, gestionnaire d'actifs alternatifs OWL.N , ont bondi d'environ 9% pour atteindre 9,44 dollars en début de séance

** Les deux fonds de crédit privés d’OWL ont enregistré une légère baisse des demandes de rachat au deuxième trimestre par rapport au premier, ce qui laisse entrevoir que le pire de la vague de rachats qui a frappé le secteur pourrait être passé

** La société plafonne les rachats à 5% pour chacun des deux fonds; les investisseurs ont demandé à retirer un montant cumulé de 4,7 milliards de dollars de ces deux fonds de crédit privé, contre 5,4 milliards au trimestre précédent

** Les investisseurs fortunés ont retiré des milliards de dollars des fonds de crédit privés cette année, dans un contexte d’inquiétudes liées à l’assouplissement des critères d’octroi de crédit et de craintes que les bouleversements induits par l’IA ne nuisent aux éditeurs de logiciels ayant emprunté auprès de prêteurs directs

** L’action OWL a perdu environ 37% depuis le début de l’année, fluctuations intrajournalières comprises

** D’autres gestionnaires d’actifs alternatifs, notamment Ares ARES.N et KKR KKR.N , ont également enregistré de fortes baisses depuis le début de l’année, une chute que plusieurs analystes ont qualifiée d’exagérée

** En début de semaine, la société de courtage Oppenheimer a recommandé aux investisseurs de vendre leurs actions du secteur de la banque d’investissement et de réinvestir le produit de ces ventes dans des gestionnaires d’actifs alternatifs, estimant que la récente vague de ventes avait créé une opportunité d’achat intéressante