Blue Owl dépasse les estimations de bénéfices, les actifs sous gestion franchissent la barre des 300 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Owl OWL.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi et a affiché une augmentation de 22% des actifs sous gestion qui ont franchi la barre des 300 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de 2% dans les échanges de pré-marché.

Cette forte performance, due à la solidité des plateformes de crédit et d'actifs réels du gestionnaire d'actifs alternatifs, intervient alors que les investisseurs s'inquiètent de l'exposition de l'industrie au secteur des logiciels, où ils ont accordé des prêts par le biais de crédits privés.

Plus de 800 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS depuis le 28 janvier, les investisseurs se demandant si l'IA est passée d'un effet de levier pour bon nombre de ces entreprises à une perturbation potentielle.

Les actions de Blue Owl ont perdu environ 19 % de leur valeur jusqu'à présent en 2026. L'action a chuté de près de 36 % après un plan de fusion de deux de ses fonds de crédit privés à la fin de l'année dernière. Ce projet a été abandonné par la suite.

"Il n'y a pas d'urgence, le fonds continue d'être performant", avait alors déclaré Craig Packer, co-président de Blue Owl. Plus tard en novembre, Reuters avait rapporté , citant des sources, que l'entreprise avait envisagé de relancer le plan si le prix de l'action du fonds le plus important s'améliorait.

Blue Owl a levé 17,3 milliards de dollars de nouveaux engagements de capitaux au cours du trimestre, tandis que la collecte totale de fonds propres s'est élevée à 12 milliards de dollars.

La demande de crédit privé s'est maintenue malgré les récentes inquiétudes, les emprunteurs se tournant vers les prêteurs directs pour obtenir un financement flexible dans un contexte de resserrement des conditions sur les marchés de prêts traditionnels.

Ces sociétés investissent dans des actifs tels que le crédit privé, l'immobilier et les infrastructures, offrant aux clients institutionnels et fortunés des rendements plus élevés et une diversification supérieure à celle des marchés publics.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action lié aux honoraires de Blue Owl a augmenté pour atteindre 27 cents au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, contre 23 cents l'année précédente.

Le bénéfice distribuable ajusté par action est passé à 24 cents, contre 21 cents un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à 22 cents, selon les estimations compilées par LSEG.

BLUE OWL CAP RG-A
12,060 USD NYSE -0,37%
