Blue Owl défend la solidité du crédit de son fonds coté malgré des cessions d'actifs
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 17:18

Blue Owl Capital a assuré jeudi que la qualité du crédit de son fonds coté Blue Owl Capital Corp (OBDC) restait robuste, alors que son action reculait à la suite de l'annonce d'un plan de cession d'actifs dans plusieurs véhicules, ainsi que de la suspension temporaire des fenêtres de rachat trimestrielles pour un fonds non coté. Ces mesures visent à réajuster les portefeuilles dans un contexte de forte demande de liquidités.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats d'OBDC, le coprésident Craig Packer a déclaré que les ajustements s'effectuaient "à partir d'une position de force" et que la qualité du crédit du portefeuille était intacte. Il a précisé que l'initiative de cession avait initialement concerné Blue Owl Capital Corp II, le fonds non coté, avant d'être élargie à OBDC en raison d'une demande accrue d'allocation.

Les annonces interviennent alors que les investisseurs s'interrogent sur la liquidité et la valorisation des actifs dans les fonds de dette privée, un secteur en forte croissance mais soumis à des tensions conjoncturelles. Blue Owl cherche à rassurer le marché sur sa capacité à gérer ces ajustements tout en maintenant la solidité financière de ses portefeuilles.

