Blue Owl déclare qu'il évaluera les paiements trimestriels de 5 % pour les investisseurs de fonds non négociés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Owl OWL.N évaluera la possibilité de restituer 5% du capital chaque trimestre aux détenteurs d'un fonds de dette non négocié dont il a déclaré mercredi qu'il cesserait de donner aux investisseurs la possibilité de racheter leurs avoirs. Le co-président Craig Packer a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique que les investisseurs de Blue Owl Capital Corp II (OBDC II)"doivent s'attendre à ce que nous évaluions leur remboursement de capital de 5%".

M. Packer a ajouté que l'entreprise envisagerait de racheter ses propres actions tant que leur prix est bas.