 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Blue Owl déclare qu'il évaluera les paiements trimestriels de 5 % pour les investisseurs de fonds non négociés
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Owl OWL.N évaluera la possibilité de restituer 5% du capital chaque trimestre aux détenteurs d'un fonds de dette non négocié dont il a déclaré mercredi qu'il cesserait de donner aux investisseurs la possibilité de racheter leurs avoirs. Le co-président Craig Packer a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique que les investisseurs de Blue Owl Capital Corp II (OBDC II)"doivent s'attendre à ce que nous évaluions leur remboursement de capital de 5%".

M. Packer a ajouté que l'entreprise envisagerait de racheter ses propres actions tant que leur prix est bas.

Valeurs associées

BLUE OWL CAP RG-A
11,255 USD NYSE -8,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank