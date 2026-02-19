Blue Owl affirme que la qualité de crédit de son fonds de dette négociée est solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction des métadonnées pour certains lecteurs, pas de changement dans le contenu de l'article)

Le coprésident de Blue Owl

OWL.N , Craig Packer, a déclaré que les actifs détenus par la société de développement d'entreprise cotée de la firme étaient solides, alors que les actions ont chuté après que la société a dévoilé un plan de vente d'actifs de certains fonds et a cessé d'offrir aux investisseurs des possibilités trimestrielles de racheter leurs avoirs dans un fonds non négocié.

"La qualité du crédit de l'OBDC reste solide et nous pensons que cela va continuer", a déclaré Packer lors d'une conférence téléphonique avec des analystes pour présenter les résultats du fonds négocié Blue Owl Capital Corp (OBDC) OBDC.K .

Packer a indiqué que le plan de vente des actifs de trois fonds, dont OBDC, avait commencé par se concentrer sur le fonds non négocié Blue Owl Capital Corp II et que "nous avons reçu tellement de demandes supplémentaires que nous avons décidé d'affiner le portefeuille OBDC à partir d'une position de force".