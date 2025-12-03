Bloomsbury Publishing profite de la collaboration avec Google AI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 décembre - ** Les actions de Bloomsbury Publishing
BLPU.L en hausse de 2,3% à 505p
** L'action figure parmi les plus fortes hausses de l'indice FTSE des petites capitalisations .FTSC , qui est en baisse de ~0,1%
** L'éditeur des livres Harry Potter conclut une collaboration stratégique avec Google Cloud pour ses technologies d'intelligence artificielle
** Dans le cadre de cette alliance, BLPU aura accès à NotebookLM, Vertex AI et Gemini Enterprise de Google Cloud
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~27% depuis le début de l'année
