 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 090,93
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bloomsbury Publishing profite de la collaboration avec Google AI
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 09:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de Bloomsbury Publishing

BLPU.L en hausse de 2,3% à 505p

** L'action figure parmi les plus fortes hausses de l'indice FTSE des petites capitalisations .FTSC , qui est en baisse de ~0,1%

** L'éditeur des livres Harry Potter conclut une collaboration stratégique avec Google Cloud pour ses technologies d'intelligence artificielle

** Dans le cadre de cette alliance, BLPU aura accès à NotebookLM, Vertex AI et Gemini Enterprise de Google Cloud

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~27% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALPHABET-A
315,8100 USD NASDAQ +0,29%
BLOOMSBURY PUBLI
512,500 GBX LSE +3,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank